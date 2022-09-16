Экс-солистка ВИА Гры Миша Романова рассказала о смерти отца в оккупации

Миша Романова рассказала о смерти отца в оккупированном Херсоне / instagram.com/misharomanova

Бывшая солистка группы ВИА Гра, ныне сольная певица, Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) сообщила поклонникам ужасную новость - умер ее отец, который находился во временно оккупированном рашистами Херсоне.

Артистка поделилась горем на своей странице в Instagram. Обстоятельства смерти Романова не стала раскрывать, однако условия жизни в занятом врагом городе наверняка сыграли в этом значительную роль.

В социальных сетях певица опубликовала фото облачного неба с подписью: "Вчера ушел из жизни мой отец… Война убивает все самое дорогое… Спасибо, мой папа, за все! Я очень эмоциональна, но я держу себя в руках. Я люблю тебя ❤️".

В комментариях к посту свои соболезнования выразили поклонники Романовой, а также Эрика Герцег, Рамина Эсхакзай и Снежана Онопка.

Миша Романова рассказала о смерти отца в оккупированном Херсоне / instagram.com/misharomanova

Ранее украинский актер и ведущий, а нынче - защитник Украины в составе спецподразделения авиаразведки Даниэль Салем сообщил трагическую новость о смерти побратима на фронте.

Также стало известно, что на Донетчине в боях с оккупантами погиб солист Национальной оперы Украины, известный танцор балета Александр Шаповал, который служил в ВСУ гранатометчиком.

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