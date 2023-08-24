Минус 5 кг без диет: Седокова раскрыла свой 'интересный' секрет похудения

Певица Седокова уже не привлекает внимание публики своими песнями.

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Седокова нащла оригинальный способ похудеть - бросила пить. Коллаж Главред, фото Instagram/annasedokova

Певица украинского происхождения Анна Седокова, которая недавно рухнула на сцене во время выступления, так как находилась в состоянии опьянения, объявила, что похудела.

Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

Седокова поделилась, что начала худеть благодаря тому, что бросила пить. Более того, награду она себе придумала тоже своеобразную. За отказ от алкоголизма, Седокова будет покупать себе брендовые сумки.

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Седокова и ее попытки похудеть / Скриншот Instagram/annasedokova

Седокова также сообщила, что уже сбросила 6 килограмм. Такие "качели" и заявления Седоковой прозвучали не в первый раз. Так что, возможно, в скором времени певица снова возьмется за свое.

Напомним, певица Седокова ранее сломала ногу во время концерта. Она появилась на дорожке одного из российских мероприятий, где не могла идти, потому что хромала. После одного из своих выступлений, она снова пожаловалась на ногу, которая по словам певицы, сильно болела.

До этого Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела. Певица, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Украине, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

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