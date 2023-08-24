УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Минус 5 кг без диет: Седокова раскрыла свой "интересный" секрет похудения

Алена Кюпели
24 августа 2023, 22:28 обновлено 24 августа, 22:32
33
Певица Седокова уже не привлекает внимание публики своими песнями.
Минус 5 кг без диет: Седокова раскрыла свой 'интересный' секрет похудения
Седокова нащла оригинальный способ похудеть - бросила пить. Коллаж Главред, фото Instagram/annasedokova

Певица украинского происхождения Анна Седокова, которая недавно рухнула на сцене во время выступления, так как находилась в состоянии опьянения, объявила, что похудела.

Об этом певица написала на своей странице в Instagram.

Седокова поделилась, что начала худеть благодаря тому, что бросила пить. Более того, награду она себе придумала тоже своеобразную. За отказ от алкоголизма, Седокова будет покупать себе брендовые сумки.

видео дня
Седокова и ее попытки похудеть
Седокова и ее попытки похудеть / Скриншот Instagram/annasedokova

Седокова также сообщила, что уже сбросила 6 килограмм. Такие "качели" и заявления Седоковой прозвучали не в первый раз. Так что, возможно, в скором времени певица снова возьмется за свое.

Напомним, певица Седокова ранее сломала ногу во время концерта. Она появилась на дорожке одного из российских мероприятий, где не могла идти, потому что хромала. После одного из своих выступлений, она снова пожаловалась на ногу, которая по словам певицы, сильно болела.

До этого Седокова в очередной раз озаботилась своими интимными частями тела. Певица, которую волнуют исключительно постельные проблемы с ее мужем и свой вес, а не зверства в Украине, выложила фото своей пятой точки и подписала ее: "Для тех кто переживал. Мячи на месте".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Анна Седокова новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

"ВСУ на пороге прорыва": Залужный удивил подробностями с фронта - WSJ

"ВСУ на пороге прорыва": Залужный удивил подробностями с фронта - WSJ

22:15 Украина
Мощный взрыв и огромный столб дыма: ВСУ разбомбили базу оккупантов в Токмаке

Мощный взрыв и огромный столб дыма: ВСУ разбомбили базу оккупантов в Токмаке

21:03 Украина
ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов с позиций

ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов с позиций

19:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

22:54

Дочерей Барака Обамы застукали на вечеринке в провокационных нарядах

22:28

Минус 5 кг без диет: Седокова раскрыла свой "интересный" секрет похудения

22:15

"ВСУ на пороге прорыва": Залужный удивил подробностями с фронта - WSJ

22:07

"Гросу?": Младший Ступка показал новую пассию

21:23

Зеленского еще раз спросили о гибели Пригожина: реакция "убила"

Путин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - КлочокПутин готовится к гражданской войне, смерть Пригожина станет катализатором - Клочок
21:20

София Ротару обнародовала, как выглядит сейчас - первое фото за год

21:09

"Лукашенко в зоне риска": Подоляк раскрыл, кого Путин может убрать следующим

21:03

Мощный взрыв и огромный столб дыма: ВСУ разбомбили базу оккупантов в ТокмакеВидео

21:01

Гороскоп на сентябрь 2023 для Рыб: служебный роман, подарки и везениеВидео

Реклама
20:52

Лавров "вспыхнул" после вопроса о гибели ПригожинаВидео

19:55

ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов с позиций

19:47

Путин подтвердил гибель Пригожина, но не обошлось без кривлянийВидео

19:34

Почему нельзя выбрасывать стекло: последствия, о которых вы не задумывались

19:10

Пригожина убрал не Путинмнение

19:03

Украинские пограничники подтвердили отток "вагнеровцев" из Беларуси

18:46

Три страны передадут F-16 для украинской армии - Зеленский

18:32

Картонный офицер: Наташа Королева похвасталась Тарзаном в военной форме

18:18

Как уйти в декретный отпуск пораньше: раскрыта одна лазейка

18:02

Как правильно начинать утро: три совета, чтобы день был отличным

18:00

Церковный праздник 25 августа: что можно и нельзя делать на мученика Александра

Реклама
17:55

Не упадет и капельки дождя: в Украину ворвалась нереальная жара

17:53

Санкции против России: под ограничения США попал детский лагерь "Артек" в Крыму

17:47

"Здесь все, что я люблю!": Владимир Дантес показал личный кадр с Дашей Кацуриной

17:24

"Рухнет власть": военный рассказал, как закончится война, если Путин не станет

17:23

Самые ценные грибы Украины: как их найти во время тихой охоты летом

17:21

Уничтожили кучу оккупантов и катера: подробности мощного рейда в Крыму

17:11

Объединенные войной: истории ведущих Сніданку з 1+1 и ТСН, которые ждут мужей с фронтаВидео

16:58

Ударил в лицо и таскал за волосы: в Чехии мужчина жестоко избил украинок

16:46

Успение пресвятой богородицы 2023: когда и как нужно отмечать праздник

16:35

Что сделать 26 августа, чтобы избавиться от бед и порчи: приметы и запреты дня

16:12

Цветы - прошлый век: что подарить учителю на 1 сентября

16:06

Буданов рассказал, сколько бомбардировщиков "Ту-22" осталось у россиян

16:04

Как ВСУ бьют корабли РФ морскими дронами: Буданов рассказал об оружии

15:54

РФ меняет войска на одном из направлений, но теряет солдат сотнями

15:42

День Ангела по церковному календарю: кто празднует именины в сентябре

15:41

"Все знают, кто имеет отношение": Зеленский отреагировал на гибель Пригожина

15:39

Байден поздравил Украину с Днем независимости и анонсировал новые санкции против РФ

15:30

Загадка для тех, у кого острый глаз: нужно найти "невидимую" сойку в горах

15:05

Крупнейший лагерь ЧВК "Вагнер" в Беларуси демонтируют - СМИ

15:03

Ликвидация Пригожина: Путин может готовиться к гражданской войне в РФ

Реклама
14:49

"Спасите, наш папа сошел с ума": дети Киркорова испугались странного поведения

14:45

Православный календарь на август 2023: важные церковные праздники

14:41

Взрывчатка в шасси, тела Пригожина и Уткина "опознали": в Сети узнали детали

14:34

Какие коты приносят деньги: три милых породы, перед которыми тяжело устоять

14:31

София Ротару открыто пожелала победы Украине над Россией

14:20

Уничтожили технику РФ и установили флаг Украины: ГУР раскрыло детали спецоперации в КрымуВидео

14:06

Вот это подарок: голливудские звезды поразили знанием украинского языкаВидео

13:59

Гороскоп на завтра 25 августа 2023: Льву – важное смс, Козерогу - непонимание

13:48

"Сползла по стене в слезах": Квиткова рассказала о диагнозе сына

13:45

Норвегия тоже даст ВСУ самолеты F-16 - СМИ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять