Месяц под капельницами: Оля Цибульская рассказала, как вранье уложило ее на больничную койку

Оля Цибульская месяц пролежала под капельницей из-за вранья / instagram.com/cybulskaya

В июле украинская певица Ольга Цибульская испугала своих поклонников - обычно активная в социальных сетях и общении с фанатами Оля, исчезла из инфополя, а затем вернулась с капельницей в руке.

Тогда она не стала вдаваться в подробности, и на ее страницах очень скоро появилась привычная всем веселая артистка. Однако сейчас она решилась рассказать, что же с ней происходило на самом деле. Соответствующий ролик она выложила на своей странице в Instagram.

Переутомление, подавление эмоций и стресс из-за войны уложили ее в постель на целый месяц. А все потому, что врала себе.

"Это видео я записывала в июле, и тут еще не знала, что пролежу под капельницей месяц. И не знала, почему я внезапно заболела. Но если перемотать время назад - становится понятно, Я ВРАЛА СЛИШКОМ ДОЛГО. Сама себе. Когда постоянно пыталась делать вид, что у меня все хорошо. Просыпалась утром, записывала мотивирующие сторис вам, обзванивала родных и близких, бодрым голосом уверяя, что все ок, категорически запрещала себе плохие мысли и теряла себя настоящую где-то между тремя точками после фразы "я должна быть сильной для..." Организм сказал: "Так, стоп", и... я загремела под капельницу на месяц. После ужасов войны, которые мы продолжаем переживать, каждый из нас каждый день рискует стать той же точкой", - рассказывает артистка.

В заключение Цибульская напомнила о том, как важно заботиться о себе, а просить о помощи - не стыдно, а жизненно необходимо.

Ранее украинская певица Алина Гросу после сложной трехчасовой операции вышла на связь с поклонниками, и рассказала о своем самочувствии.

Также поклонники Мадонны заподозрили, что 64-летней певице срочно нужна профессиональная помощь, из-за ее провокационного видео в нетрезвом виде.

Другие новости: