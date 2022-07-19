Оле Цибульской потребовалась срочная медицинская помощь - певица оказалась под капельницей

Оля Цибульская оказалась под капельницей / instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская активно общается с подписчиками в социальных сетях. Поэтому ее исчезновение из Instagram стало всерьез беспокоить ее фанатов.

Недавно артистка вышла на связь - опубликовала в Instagram-stories, в котором рассказала, в чем же причина. Эфир Цибульская вела прямиком из кровати.

К этому ее принудили обстоятельства - в кадре певица появилась с капельницей. На прикроватной тумбочке виднеются шприцы и лекарства. Цибульская рассказала, что кризис миновал, и сейчас она чувствует себя гораздо лучше. Она уверена: полное выздоровление - не за горами.

"Давно меня не было в сторис, не знала, что вам показать и рассказать. Дела пока стабильные. Но я чувствую себя гораздо лучше! Надеюсь скоро вернусь к нормальным сторисам", - рассказала певица.

Впрочем, что вынудило ее обратиться за медицинской помощью, Оля Цибульская так и не рассказала.

Оля Цибульская оказалась под капельницей / instagram.com/cybulskaya

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