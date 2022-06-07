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Оля Цибульская рассказала, какой каминг-аут совершил весь украинский шоу-бизнес во время войны

7 июня 2022, 00:59

Шоу-бизнес, как и многие другие сферы в военной Украине, сейчас разрушен практически до основания. Но певица видит в этом свои плюсы.

Оля Цибульская считает, что во время войны в Украине многие артисты совершили каминг-аут / instagram.com/cybulskaya

Украинская певица Оля Цибульская, как и многие отечественные звезды сейчас помогает тем, что умеет лучше всего - поддерживает боевой дух страны, охваченной войной, украинской песней.

В интервью для 24 Канала артистка призналась, что до глубины души радуется невероятному единению, которое теперь царит в Украине. Это также касается и украинского шоу-бизнеса- сферы специфической, где большому количеству творческих личностей порой было трудно ужиться друг с другом.

"Шоу-бизнес разрушился. Нивелировались все достижения. Если раньше были эшелоны разные, то теперь их нет, не с кем соперничать. Все стало органическим, и мы все поняли, что мы в одной лодке. Что мы все вкалываем очень много, и нам стоит друг друга поддерживать, стоит друг за друга бороться и создавать украинское. Я на самом деле очень искренне этому радуюсь", - поделилась Цибульская.

Певица считает, что война дала толчок многим артистам к самопознанию, к национальной гордости, которой раньше откровенно пренебрегали. Теперь же каждый из них открыл себя заново: "Мне кажется, что за этот год произошло два каминг-аута: один – Меловина, когда он целовался на сцене, а второй каминг-аут – в шоу-бизнесе, когда все стали украинцами наконец. И я этому очень рада. Наконец-то мы в одной лодке, и лодка эта называется Украина".

Оля Цибульская убеждена в безоговорочной победе Украины над рашистами. Также она уверена - украинский шоу-бизнес ожидает период расцвета: "Будет очень много очень хорошей музыки, будет очень много хороших стихов, и я надеюсь, что после войны будет еще больше уважения и взаимоподдержки. И украинской музыки".

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Ранее украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон раскритиковал "сочувствующую Украине" российскую журналистку Ксению Собчак за то, что она старается усидеть на двух стульях.

Оппозиции в РФ не верит и украинский ведущий российского происхождения Алексей Суханов. "Сочувствующих", вроде Дудя и Собчак, он считает лишь более тонким инструментом российской пропаганды.

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