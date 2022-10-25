Одинокая Алина Гросу рассказала про восстановление после операции: 'Лежала, как маленькое поленце'

Алина Гросу рассказала о самочувствии после операции / instagram.com/alina_grosu

Украинская певица Алина Гросу после сложной операции вышла на связь с поклонниками, и рассказала о своем самочувствии.

Неделю назад артистка провела более трех часов на операционном столе, после чего рассказала, что очень боится того, что уложило ее на больничную койку. Свой диагноз Гросу продолжает держать в секрете.

Однако вышла на связь в Instagram-сторис, чтобы рассказать, как чувствует себя после недели, проведенной в больнице.

Очевидно, певицу уже выписали, и сейчас она находится дома. Правда, в одиночестве, и ухаживать за собой ей приходится самостоятельно. Алина показала, как варит компот, и за кадром рассказала немного новостей о себе.

"Я уже дома, чувствую себя немного лучше, уже стою на ногах. Но еще немного болит. И некому мне компот сварить, варю сама. За эту неделю я набросала несколько песен для вас, достаточно приятных, я надеюсь. Чем еще мне было заниматься, когда я лежала, как маленькое поленце?" - поделилась артистка.

Алина Гросу занялась готовкой после выписки из больницы / instagram.com/alina_grosu

Ранее популярный украинский телеведущий Андрей Бедняков поделился радостной новостью - он стал отцом во второй раз. Его супруга и коллега Анастасия Короткая подарила ему сына.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена Виталия Кличко Наталья Егорова рассказала, когда к ней пришло осознание, что она с мэром Киева больше не семья, и назвала причину развода.

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