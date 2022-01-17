Melovin заинтриговал снимком в объятиях загадочного мужчины - кем теперь вдохновляется певец

Поклонники давно не видели артиста таким счастливым.
Певец Melovin заинтриговал поклонников трогательным фото в объятиях незнакомого мужчины.
Прошлый год выдался для Константина Бочарова (настоящее имя Меловина) насыщенным не только в творческом плане. В личной жизни артиста также произошли значительные перемены - окончание многолетнего романа, публичное признание своей бисексуальности, непростые отношения с партнершей по шоу Танцы со звездами.
И это только верхушка айсберга. Меловин нередко жаловался на одиночество, которому, похоже, пришел конец.
На своей странице в Instagram артист выложил фото, на котором на фоне киевской елки нежно обнимает молодого человека. Снимок он подписал: "Мое вдохновение".
Мужчина на фото - Артур Пономаренко, основатель украинских брендов шерстяной и вязанной одежды Yőzh и Aliso.
Поклонники Melovin теряются в догадках, что же связывает молодых людей на фото - творческая коллаборация (Бочаров является основателем бренда парфюмерии House Of Lonely Star) или же нечто более романтическое. Ранее своим вдохновением музыкант называл Лизу Русину - партнершу по Танцам, к которой до сих пор испытывает нежные и трепетные чувства.
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Ранее Александра Зарицкая шокировала фанатов результатами своего похудения, и раскрыла, сколько килограмм скинула.
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