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Melovin заинтриговал снимком в объятиях загадочного мужчины - кем теперь вдохновляется певец

17 января 2022, 16:32
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Поклонники давно не видели артиста таким счастливым.

Melovin
Melovin показал совместно фото с мужчиной / УНИАН

Певец Melovin заинтриговал поклонников трогательным фото в объятиях незнакомого мужчины.

Прошлый год выдался для Константина Бочарова (настоящее имя Меловина) насыщенным не только в творческом плане. В личной жизни артиста также произошли значительные перемены - окончание многолетнего романа, публичное признание своей бисексуальности, непростые отношения с партнершей по шоу Танцы со звездами.

И это только верхушка айсберга. Меловин нередко жаловался на одиночество, которому, похоже, пришел конец.

На своей странице в Instagram артист выложил фото, на котором на фоне киевской елки нежно обнимает молодого человека. Снимок он подписал: "Мое вдохновение".

Мужчина на фото - Артур Пономаренко, основатель украинских брендов шерстяной и вязанной одежды Yőzh и Aliso.

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Меловин и "его вдохновение" Артур Пономаренко / instagram.com/melovin_official

Поклонники Melovin теряются в догадках, что же связывает молодых людей на фото - творческая коллаборация (Бочаров является основателем бренда парфюмерии House Of Lonely Star) или же нечто более романтическое. Ранее своим вдохновением музыкант называл Лизу Русину - партнершу по Танцам, к которой до сих пор испытывает нежные и трепетные чувства.

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Ранее Александра Зарицкая шокировала фанатов результатами своего похудения, и раскрыла, сколько килограмм скинула.

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