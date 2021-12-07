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MELOVIN признался, почему не дает концерты в России: "Стремно!"

7 декабря 2021, 18:06
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Певец поделился своими главными опасениями.

Меловину стремно за свою семью и репутацию / instagram.com/melovin_official

Украинский певец MELOVIN (Константин Бочаров) высказался о концертах в России и своих страхах стать анти-героем на Родине.

В интервью Для Украинской правды певец признался, что хотел бы выступить в России, но против этого играет слишком много факторов.

К примеру, Бочаров опасается за свою семью, подразумевая, что с ней может что-то случиться, согласись он на концерты.

Кроме того ему бы не хотелось стать изгоем в собственной стране. Меловин отметил: "Расстраивает факт, что к нам ездить с концертами можно российским артистам, а украинским артистам - нельзя. Позор. Ганьба. ... Стремно это все, конечно. Сразу станешь анти-героем в Украине. Мне так стремно потом не смочь приехать в свою родную страну, где тебя считают просто изгоем".

По словам певца, он бы с радостью дал концерт в России, но лишь ради фанатов, которые есть там, и ждут своего кумира. Но он отдает себе отчет в том, чем это может закончиться для него и его карьеры. Он ждет, пока конфликт разрешится.

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Ранее Меловин признался в любви своей партнерше по проекту Лизе Русиной.

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