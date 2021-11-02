"Люблю": после вылета с "Танців з зірками" MELOVIN признался в чувствах

Melovin покинул танцевальное шоу в прошлом эфире / УНИАН

Певец и экс-участник шоу "Танці з зірками" MELOVIN признался в любви своей партнерше по проекту Лизе Русиной.

Откровенное признание артист сделал на своей страничке в Instagram.

"Ода любви к одной девушке с одесской кровью! Ты слишком прекрасна, и меня это бесит. Люблю", - написал MELOVIN.

Также он опубликовал видео, на котором страстно целует Лизу на протяжении проекта и после объявления результатов на шоу "Танцы со звездами".

Читайте такжеСкандал Гвоздевой и Melovin на "Танцях з зірками" не утихает: хореограф сделала еще одно заявлениеСтоит напомнить, что 31 октября, состоялся девятый эфир шоу "Танці з зірками 2021". Проект покинули MELOVIN и Елизавета Русина.

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В прощальной речи исполнитель не сдерживал эмоций и нецензурно выразился. Артист благодарил партнершу и расхвалил ее, использовав брань.

"Я избавился от очень многих страхов здесь. Я избавился от социофобии, дрожи, когда ты понимаешь, что твоя партнерша очень сильно волнуется, но ты говоришь: "Ты ох**нная. Запикать не удалось, и это мне очень нравится, потому что это шоу о честности, мотивации и о том, кем можно стать за девять эфиров "Танцев со звездами", – поделился звезда.