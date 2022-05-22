MELOVIN "припечатал" гомофобку Федишин, припомнив ее историю с ОПЗЖ

MELOVIN "припечатал" гомофобку Федишин, припомнив ее поддержку ОПЗЖ / скриншот

Певица Ирина Федишин сначала вляпалась в скандал с Евровидением-2022, а потом отметилась критикой ЛГБТ-сообщества.

Артистка в одном из интервью поделилась своим мнением о ЛГБТ-сообществе и в частности участников конкурса, многие из которых являются гомосексуальными.

Федишин заявила, что на Евровидения-2022 она "абстрагировалась и одевала розовые очки", потому что ей было очень трудно на это смотреть.

На ее слова отреагировал певец Константин Боцаров, который более известен как Melovin. В интервью Славе Демину он подчеркнул, что Федишин является гомофобкой.

Читайте также"Давайте отбросим политику": Федишин поставила точку в скандале с голосованием на Евровидении"Когда человек говорит о религии, говорит за любовь… Я не понимаю, какое ты имеешь право говорить за любовь и говорить о том, что другие не имеют права на любовь? Если вникать во всю суть Федишин, говорить о ее грехах, то можно вспомнить и неоплаченную аренду залов после концертов и выступления нашей львовяночки Федишин за оппозиционную партию в 2018 году и многое другое. Но я не буду опускаться до ее уровня", - резко заявил Меловин.

Отметим, что Ирина Федишин попыталась оправдать свое скандальное заявление о ЛГБТ-сообществе, представителей которого она назвала грешниками. Однако звезда практически повторила те же самые слова, что и в интервью.

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