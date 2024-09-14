MELOVİN послал пьяную женщину прямо во время концерта

Просто посреди шоу певец приостановил собственный концерт.

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Melovin попал в неприятрную ситуцию/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Украинский певец Melovin (настоящее имя - Константин Бочаров) вызверился на женщину, которая была у него же на концерте.

Как пишет ТСН, ситуация случилась в Днепре. Просто посреди шоу певец приостановил собственный концерт, услышав в свою сторону оскорбительные выкручивания из зала.

Певец попросил неадекватную женщину перестать мешать ему петь. Между тем, женщина проигнорировала это и продолжала громко что-то выкрикивать с места.

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Кто такой Меловин? MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

В результате этого MELOVIN разозлился и отправил хейтершу за русским кораблем.

Позже оказалось, что женщина была не трезвая. В свою очередь, певец счел это поводом записать видео и предупредить своих фоловеров о вреде злоупотребления алкоголем.

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Отметим, певец Melovin откровенно рассказал о своем затяжном алкоголизме и как он избавился от плохой привычки. По словам Melovin, его лечащий врач посоветовал провести дополнительные исследования печени и отметил, что у того может быть подозрение на сахарный диабет.

А также Melovin не скрывает свою болезнь и рассказал, как он сменил свой привычный график. Певец вынужден постоянно измерять уровень сахара в крови, по его словам, он это делает постоянно.

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