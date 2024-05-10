Меган Маркл приоткрыла немного информации о младшей дочке

Меган Маркл редко делится информацией о своих детях.

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Меган Маркл рассказала о дочери/ коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Меган Маркл поделилась приятными воспоминаниями о дочери принцессе Лилибет во время поездки с принцем Гарри в Нигерию.

По данным Page Six, Герцогиня Сассекская дала редкое представление о личности двухлетней девочки во время посещения Академии Лайтвей со своим мужем в пятницу.

42-летняя Маркл рассказала воспитанникам детского сада, что танцы — "любимое занятие" ее малышки. Позже в тот же день, выступая в школе о психическом здоровье, она рассказала о недавнем разговоре с Лилибет.

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"Несколько недель назад она посмотрела на меня и увидела отражение в моих глазах", — вспоминает она. "И она такая: "Мама, я вижу себя в тебе".

Маркл и Гарри, 39 лет, также являются родителями 5-летнего сына принца Арчи и во время своего визита упомянули о его недавнем дне рождения. Актриса также рассказала, что их сын увлекается "строительством".

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Отметим, родители Кейт Миддлтон, несмотря на то, что всеми силами поддерживают дочь, очень расстроены ее диагнозом. Теперь же появилась информация о реакции принца Уильяма на онкологию у Кейт. Инсайдер сообщил, что принц упал в депрессию.

Напомним, недавно стало известно о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям "переживают ад", пока Кейт борется с раком. Это утверждает их подруга-дизайнер Амайя Арриета. Арриета, которая стилизовала троих детей королевской четы — 10-летнего принца Джорджа, 9-летнюю принцессу Шарлотту и 6-летнего принца Луи, — сказала, что она опустошена диагнозом принцессы Уэльской.

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