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Меган Маркл и принц Гарри разрушили первый год Чарльза в качестве короля

Алена Кюпели
8 мая 2024, 12:33обновлено 8 мая, 13:13
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Королевский эксперт высказал свое мнение относительно британской монархии.
Король Чарльз, принцГарри
Король Чарльз, принцГарри / коллаж: Главред, фото: royal.uk/, instagram.com/sussexroyal/

По мнению королевского эксперта, принц Гарри и Меган Маркл "испортили" первый год Чарльза на посту короля.

По данным New York Post, 75-летний монарх отпраздновал первую годовщину своей коронации 6 мая в понедельник, после 12 месяцев ряда проблем, преследующих королевскую семью Соединенного Королевства.

Но, по словам королевского комментатора Ричарда Фицуильямса, больше всего испытаний для монархии было вызвано никем иным, как герцогом и герцогиней Сассекскими.

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На самом деле Фицуильямс считает, что Гарри и его жена решили "отомстить" после того, как их выселили из Фрогмор-коттеджа — королевской резиденции, которая, как они думали, "всегда будет рядом с ними". "Факты говорят о том, что после "Запасного" (мемуары принца Гарри - авт.) Гарри и Меган было достаточно, поэтому он выселил их из коттеджа Фрогмор, и я не думаю, что они этого ожидали", — сказал королевский гуру.

Кто такой король Чарльз ІІІ

Чарльз III – король Соединенного Королевства и еще 14 стран Содружества наций. Прямой наследник Елизаветы II был Герцогом Корнуольским и Герцогом Розесейским с 1952 года до своего восхождения на престол в 2022 году. Как наследник трона, он ожидал его дольше всех в британской истории: он был принцем Уэльским дольше всех, имея этот титул с июля 1958 года. После смерти своего отца Филиппа 9 апреля 2021 года Чарльз также унаследовал титул Герцога Эдинбургского. Представитель Виндзорской династии.

Фицуильямс сказал, что, хотя бомбовые мемуары Гарри были выпущены в январе прошлого года, их поразительные разоблачения все же сумели оказать влияние на правление короля.

По мнению эксперта, атака на королеву-консорта Камиллу в мемуарах Гарри было "красной линией".

Фицуильямс также обвинил Сассекских в "монетизации" своих связей с кланом Виндзор.

"Нет сомнений в том, что выселение Сассексов из их места жительства в Великобритании было проявлением огромного королевского неудовольствия", — сказал он, добавив, что "это было абсолютно правильно".

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Отметим, родители Кейт Миддлтон, несмотря на то, что всеми силами поддерживают дочь, очень расстроены ее диагнозом. Теперь же появилась информация о реакции принца Уильяма на онкологию у Кейт. Инсайдер сообщил, что принц упал в депрессию.

Напомним, недавно стало известно о том, что Кейт Миддлтон и принц Уильям "переживают ад", пока Кейт борется с раком. Это утверждает их подруга-дизайнер Амайя Арриета. Арриета, которая стилизовала троих детей королевской четы — 10-летнего принца Джорджа, 9-летнюю принцессу Шарлотту и 6-летнего принца Луи, — сказала, что она опустошена диагнозом принцессы Уэльской.

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