У россиян и Z-патриотов - очередная истерика. Все произошло из-за установки в Ростове-на-Дону памятника известному одесскому сатирику Михаилу Жванецкому.
По информации пропагандистских СМИ, дело в проукраинской позиции артиста. В частности, во время церемонии открытия монумента одна из активисток российского террористического движения НОД прервала выступление губернатора Ростовской области Василия Голубева, заявив, что Жванецкий был "русофобом".
"А никого не смущает, что тут устанавливается памятник русофобу? Он ненавидел Россию, мечтал сравнять ее с землей", — заявила Z-патриотка.
Но, как известно, в России нельзя открывать рот без указания властей, поэтому "патриотку" утащила охрана губернатора, а позже на нее составили протокол.
У російському ростові чомусь вирішили встановити пам'ятник Жванецькому.— Баба і кіт (@babaikit) February 14, 2024
Але це обурило "патріотичних" росіян.
Дивитися зі звуком. pic.twitter.com/USPixKNEXI
Напомним, ранее российский музыкальный критик Сергей Соседов, который ни петь, ни писать песни не умеет, но прекрасно умел стелиться перед украинскими звездами, высказался против поездок артистов в зону российской оккупации.
Также стало известно, что у Киркорова медицинские проблемы после операции на ягодицах. Артист установил импланты, однако после хирургического вмешательства у него начались осложнения.
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