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Оккупант Соседов выступил с очередной критикой / Коллаж Главред, фото Instagram/sosedov.sergei

Российский музыкальный критик Сергей Соседов, который ни петь, ни писать песни не умеет, но прекрасно умел стелиться перед украинскими звездами, высказался против поездок артистов в зону российской оккупации.

По его мнению, такие поездки не подходят для того, чтобы восстанавливать свою репутацию. Об этом сообщает пропагандистский телеграмм-канал "Светские хроники".

"Надо ездить к оккупантам по зову сердца, а не для того, чтобы решить какие-то свои вопросы, чтобы что-то разрешили", — заявил музыкальный критик.

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Очевидно, что Соседов имел ввиду поездку путиниста Киркорова, который отправился на Донбасс "замаливать" своей участие в "голой вечеринке" Ивлеевой. Кроме того, Киркорова вывернуло от увиденного в госпитале, где лежали раненные оккупанты, которых он проведывал.

Также стало известно, что у Киркорова медицинские проблемы после операции на ягодицах. Артист установил импланты, однако после хирургического вмешательства у него начались осложнения.

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