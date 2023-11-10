Маша Машкова официально отказалась от отчества

Российская актриса Мария Машкова, которая признает Россию агрессором, а всех, кто одобряет войну в Украине - преступниками, сделала интересное заявление.
На своей странице в Instagram, она написала, что у нее есть новости из "ее новой жизни".
По словам актрисы, она немного изменила цвет волос и стала гражданкой Америки.
"Поменяла имя (раньше была Мария Владимировна Машкова), отныне - новый человек: Маша Машкова", - написала она.
В посте - новости от Маши Машковой:
Кроме того, Машкова анонсировала, что в скором времени у нее состоится дебют в американском сериале и в американском кино.
"Необходимо сбалансировать прошлое и будущее, чтобы чувствовать себя лучше СЕЙЧАС", - добавила она.
Напомним, ранее актриса показала давнее обращение Машкова к дочери - двадцать лет назад он написал для нее жизненное напутствие. В наши дни Мария искренне надеется, что и он сам однажды последует своему совету.
Ранее Мария Машкова обратилась к россиянам с призывом бежать из страны-оккупанта и не становиться соучастниками преступлений, совершенных против Украины, которыми являются все жители РФ.
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