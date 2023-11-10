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Маша Машкова официально отказалась от отчества

Алена Кюпели
10 ноября 2023, 10:53
Российская актриса Маша Машкова всегда поддерживала Украину в захватнической войне, которую развязала Россия.
Владимир Машков, Мария Машкова
Владимир Машков, Мария Машкова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tot_mashkov, instagram.com/masha_mashkova_official

Российская актриса Мария Машкова, которая признает Россию агрессором, а всех, кто одобряет войну в Украине - преступниками, сделала интересное заявление.

На своей странице в Instagram, она написала, что у нее есть новости из "ее новой жизни".

По словам актрисы, она немного изменила цвет волос и стала гражданкой Америки.

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"Поменяла имя (раньше была Мария Владимировна Машкова), отныне - новый человек: Маша Машкова", - написала она.

В посте - новости от Маши Машковой:

Кроме того, Машкова анонсировала, что в скором времени у нее состоится дебют в американском сериале и в американском кино.

"Необходимо сбалансировать прошлое и будущее, чтобы чувствовать себя лучше СЕЙЧАС", - добавила она.

Напомним, ранее актриса показала давнее обращение Машкова к дочери - двадцать лет назад он написал для нее жизненное напутствие. В наши дни Мария искренне надеется, что и он сам однажды последует своему совету.

Ранее Мария Машкова обратилась к россиянам с призывом бежать из страны-оккупанта и не становиться соучастниками преступлений, совершенных против Украины, которыми являются все жители РФ.

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