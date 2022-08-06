Маша Ефросинина в ярком топе показала свой отдых на природе / instagram.com/mashaefrosinina

Последние пять месяцев украинцам редко удается выкроить для себя минутку, чтобы просто привести свои мысли в порядок. Подобные, казалось бы простые вещи сейчас воспринимаются как роскошь.

Своим опытом редкого отдыха поделилась украинская ведущая, общественная деятельница и волонтерка Маша Ефросинина.

На своей странице в Instagram она опубликовала короткий ролик, на котором сидит на фоне природы. "Когда впервые позволила себе не читать новости с вечера, и наконец выспалась", - подписала видео Ефросинина.

Маме двоих детей редко удается найти время для себя. Для отдыха она выбрала простой и скромный наряд - спортивный лиф кораллового цвета и темные солнцезащитные очки.

В комментариях поклонники деятельницы отмечают - покой и умиротворение ей очень к лицу:

"Тебе очень идет ❤️"

"Гарнюня❤️❤️❤️❤️❤️❤️"

"Дуже гарна!"

"Берегите себя, Машенька ❤️"

"Маша, гарного дня! Любов завжди рятує!❤️❤️❤️"

Ранее 40-летняя герцогиня Кембриджская, Кейт Миддлтон, показала изящные лодыжки и загорелые коленки во время Гран-при Великобритании по парусному спорту в Плимуте.

Также украинская модель и телеведущая Валерия Крук похвасталась пикантными фото в купальнике по просьбе ВСУ.

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