Ефросинина рассказала, почему пока не возвращается с детьми в Украину

коллаж Ефросинина / коллаж фото УНИАН

Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина объяснила, почему пока не хочет возвращаться из Германии в Украину вместе с детьми. Она отметила, что очень боится за жизнь своих

"Хочется домой. Но я тут только ради детей. Мне очень страшно за детей. Я знаю себя в страхе. Я пробовала жить в страхе, я становлюсь не эффективной — материнский инстинкт. Я не могу работать. Страх — он не эффективный. Я боюсь за детей и это не плохо, и не хорошо, это факт. Многие женщины находят силы жить и преодолевают страх. Я становлюсь безрезультативной", — призналась Ефросинина.

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Напомним, ранее Маша Ефросинина говорила, что ее супруг перед тем, как она выехала из Украины с детьми, сделал ей подарок - завязал на руке желто-синюю ленту цветов флага Украины.

"Эта лента всегда была на рюкзаке моего мужа. Он повесил ее себе в 2014 году, когда был Майдан, и началась война. И никогда ее не снимал. Ходил с этим рюкзаком, путешествовал, она всегда у него болталась. Когда мы прощались на границе, он мне ее повязал, и сказал: "Развяжу, когда мы увидимся", - вспомнила телеведущая и прослезилась

До того Ефросинина очень жестко прокомментировала парад в честь 9 мая который состоялся в Москве, на Красной площади.

"Сегодня, когда весь мир объединяется в поддержку свободной Украины, Россия проводит свой так называемый "парад победы". Но кто марширует в нем: убийцы женщин, детей и пожилых людей; насильники, воры, мародеры и военные преступники. Это парад стыда страны, где 70% населения поддерживает действия величайшего террориста! Но мы все знаем и запомним! Украина победит! Россия останется ни с чем. Слава Украине!" - подписала ролик Ефросинина.

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