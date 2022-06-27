"Твоя страна убивает украинцев": Маша Ефросинина жестко высмеяла Валерию

Конфуз Валерии прокомментировала телеведущая Маша Ефросинина.
Украинская телеведущая Маша Ефросинина жестко высмеяла российскую певицу Валерию.
26 июня в сети появилось видео, на котором приспешница путинского режима упала на сцене во время съемок телепрограммы.
Сама Валерия в соцсетях назвала это "проявлением солидарности" с патриархом РПЦ Кириллом, который поскользнулся и упал в храме во время литургии.
Конфуз Валерии прокомментировала телеведущая Маша Ефросинина.
"Просто потому что нех*й, Валера, делать вид, будто не в курсе, что твоя страна убивает украинцев, и в Мариуполе люди пьют воду из лужи", - написала она в Instagram.
Следует добавить, что приспешница путинского режима Валерия поддерживала вторжение России в Украину в 2014 году и выступала на открытии Керченского моста в 2018-м.
Отметим, пользователи сети сравнили падения певицы с недавним казусом с российским патриархом Кириллом, которые недавно рухнул на пол прямо во время службы. Он поскользнулся на мраморном полу, а окружающие не успели его поймать.
Затем к нему подбежали другие священники и охрана, которые помогли подняться. Кадры падения попали в эфир российского телеканала.
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