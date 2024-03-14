Марк Энтони впервые показал своего сына от 24-летней красавицы-жены

53-летний музыкант и бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони впервые показал своего маленького сына, которого ему родила королева красоты, бывшая участница конкурса "Мисс Вселенная" Надя Феррейра.
На своей странице в Instagram певец выложил фото смешного карапуза и сделал трогательную подпись. "Счастливых 9 месяцев. Мое все! Мама и папа любят тебя", - подписал снимок он.
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Множество подписчиков пары прокомментировали снимок, желая здоровья и малышу, и его родителям.
Кто такой Марк Энтони
Marc Anthony, настоящее имя Марко Антонио Муньис Руис, — американский певец стиля "сальса", музыкант и композитор, актёр. Популярен как в странах Латинской Америки, так и за их пределами, пишет Википедия.
Бывший муж певицы и актрисы Дженнифер Лопес.
Отметим, что у певца есть двое детей от первого брака. Дженнифер Лопес 22 февраля 2008 года родила Энтони двойняшек — сына Макса (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмма Мэрибел).
Напомним, ранее голливудская актриса певица Дженнифер Лопес объявила о помолвке с актером Беном Аффлеком. Это - вторая помолвка артистов. Первая состоялась в 2002 году, но актеры отменили свадьбу за день до церемонии, предположительно из-за алкогольной зависимости Аффлека.
Энтони и Феррейра вызвали слухи о романе после прогулки в Мехико в начале этого года, и они подтвердили свои отношения через Instagram с помощью селфи, сделанного в самолете в марте.
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