"Мамка врывается": MamaRika увеличила губы и похвасталась "новым агрегатом"

Лицо МамаРики заметно изменилось после уколов красоты.

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MamaRika увеличила губы - фото до и после / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Кратко:

МамаРика долго не показывалась поклонникам из-за процедуры увеличения губ

Теперь звезда хвастается результатом

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа) вышла на связь с поклонниками после длительного отсутствия с синяками на губах. Свое исчезновение артистка объяснила новой "прошивкой" - она вколола в губы гиалуроновый филлер, и ждала, пока все заживет.

В своем блоге в Instagram сегодня МамаРика показала результат бьюти-эксперимента. "Девчули, я считаю, что рот - [шикарный - неценз.]. Немножко еще синячки сойдут, но Мамка на новых прошивках врывается в эту весну", - говорит довольная певица.

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Муж артистки, комик Сергей Середа, к слову, отметил, что ему новая внешность звездной супруги понравилась, хотя его устраивало и то, как она выглядела прежде.

MamaRika увеличила губы - фото до и после / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

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Это не первый эксперимент MamaRika с внешностью. В январе 2024 года певица сделала маммопластику. Тогда она отметила, что решилась на увеличение груди из любви к себе - новое тело придало ей большей уверенности в себе.

MamaRika в клинике до и после маммопластики / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Впрочем, тяга к переменам и самосовершенствованию продолжилась и в этом году. Поклонники привыкли видеть МамаРику с розовыми прядями в волосах, но недавно звезда от них отказалась в пользу ровного тона - сперва красноватого, затем - более темного.

MamaRika взяла курс на кардинальные перемены / instagram.com/mamarika_official

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