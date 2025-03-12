"Мамка врывается": MamaRika увеличила губы и похвасталась "новым агрегатом"

Кратко:
- МамаРика долго не показывалась поклонникам из-за процедуры увеличения губ
- Теперь звезда хвастается результатом
Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа) вышла на связь с поклонниками после длительного отсутствия с синяками на губах. Свое исчезновение артистка объяснила новой "прошивкой" - она вколола в губы гиалуроновый филлер, и ждала, пока все заживет.
В своем блоге в Instagram сегодня МамаРика показала результат бьюти-эксперимента. "Девчули, я считаю, что рот - [шикарный - неценз.]. Немножко еще синячки сойдут, но Мамка на новых прошивках врывается в эту весну", - говорит довольная певица.
Муж артистки, комик Сергей Середа, к слову, отметил, что ему новая внешность звездной супруги понравилась, хотя его устраивало и то, как она выглядела прежде.
Полное видео на канале STARS UA.
Это не первый эксперимент MamaRika с внешностью. В январе 2024 года певица сделала маммопластику. Тогда она отметила, что решилась на увеличение груди из любви к себе - новое тело придало ей большей уверенности в себе.
Впрочем, тяга к переменам и самосовершенствованию продолжилась и в этом году. Поклонники привыкли видеть МамаРику с розовыми прядями в волосах, но недавно звезда от них отказалась в пользу ровного тона - сперва красноватого, затем - более темного.
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