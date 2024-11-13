Мама Вячеслава Узелкова не пустила Марину Боржемскую попрощаться с сыном

Зинаида Узелкова, с которой боксер не общался 20 лет, рассказала про беседу с бывшей невесткой.

https://stars.glavred.info/mama-vyacheslava-uzelkova-ne-pustila-marinu-borzhemskuyu-poproshchatsya-s-synom-10614074.html Ссылка скопирована

Похороны Вячеслава Узелкова - мама боксера рассказала про конфликт с экс-невесткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official, instagram.com/uzelkova.marina

Читайте больше:

Почему Зинаида Узелкова не пустила Марину Боржемскую к сыну

Что мама спортсмена говорит про его последный разговор с бывшей супругой

Мама покойного украинского боксера Вячеслава Узелкова, которого не стало 9 ноября 2024 года после продолжительных проблем с сердцем, рассказала об одном из самых страшных дней в ее жизни - дне похорон сына.

В интервью для ФокусаЗинаида Узелкова призналась, что не пустила Марину Боржемскую, экс-супругу сына, на прощание с ним. Старые обиды, которые есть у женщины к невестке, захлестнули ее.

видео дня

"Я вам скажу честно, как я с ними общалась, я их встретила и сказала разворачивайтесь и мигом назад. Не хочу, не надо, чтобы она уходила. Она только негатив к нему несла. А она начала мне говорить: "Вы не имеете права, это дети, дети должны прийти". Дети должны были прийти раньше. Она не пускала, не давала общаться", - говорит мама боксера.

В интервью Зинаида Узелкова отметила, что Боржемская и дети действительно посетили Вячеслава в больнице, когда тот был уже совсем плох. В свой единственный визит Марина, якобы без капли скорби на лице, решила обсудить с бывшим мужем судьбу его наследства после смерти. "Она как пришла к нему в больницу, у нее не было на лице ни грамма скорби. Люди мне потом рассказывали, что она сидела и обсуждала квартиру Славину, как оформить ее на детей", - поделилась мама боксера.

Умер Вячеслав Узелков - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.

Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.

Читайте также:

Кто такой Вячеслав Узелков? Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред