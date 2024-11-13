Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Мама Вячеслава Узелкова не пустила Марину Боржемскую попрощаться с сыном

Анна Подгорная
13 ноября 2024, 20:53
3033
Зинаида Узелкова, с которой боксер не общался 20 лет, рассказала про беседу с бывшей невесткой.
Вячеслав Узелков с мамой, Марина Боржемская
Похороны Вячеслава Узелкова - мама боксера рассказала про конфликт с экс-невесткой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official, instagram.com/uzelkova.marina

Читайте больше:

  • Почему Зинаида Узелкова не пустила Марину Боржемскую к сыну
  • Что мама спортсмена говорит про его последный разговор с бывшей супругой

Мама покойного украинского боксера Вячеслава Узелкова, которого не стало 9 ноября 2024 года после продолжительных проблем с сердцем, рассказала об одном из самых страшных дней в ее жизни - дне похорон сына.

В интервью для ФокусаЗинаида Узелкова призналась, что не пустила Марину Боржемскую, экс-супругу сына, на прощание с ним. Старые обиды, которые есть у женщины к невестке, захлестнули ее.

видео дня

"Я вам скажу честно, как я с ними общалась, я их встретила и сказала разворачивайтесь и мигом назад. Не хочу, не надо, чтобы она уходила. Она только негатив к нему несла. А она начала мне говорить: "Вы не имеете права, это дети, дети должны прийти". Дети должны были прийти раньше. Она не пускала, не давала общаться", - говорит мама боксера.

В интервью Зинаида Узелкова отметила, что Боржемская и дети действительно посетили Вячеслава в больнице, когда тот был уже совсем плох. В свой единственный визит Марина, якобы без капли скорби на лице, решила обсудить с бывшим мужем судьбу его наследства после смерти. "Она как пришла к нему в больницу, у нее не было на лице ни грамма скорби. Люди мне потом рассказывали, что она сидела и обсуждала квартиру Славину, как оформить ее на детей", - поделилась мама боксера.

Умер Вячеслав Узелков - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, как сын и экс-супруга эмоционально отреагировали на смерть Вячеслава Узелкова. Вопреки натянутым отношениям спортсмена с семьей в последние годы, близкие отдали ему дань уважения.

Кроме того стала известна причина столь ранней смерти боксера. Профессиональный спорт оставил на здоровье Вячеслава Узелкова неизгладимый след, который со временем привел к летальному исходу.

Читайте также:

Кто такой Вячеслав Узелков?

Вячеслав Узелков - украинский боксер в полутяжелой весовой категории (30 побед из 34 боев). Завершил профессиональную карьеру в 2014 году. Персональный спортивный тренер, шоумен. Принимал участие в телепроектах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Вячеслав Узелков новости шоу бизнеса
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"РФ надо дожать до мира": Зеленский раскрыл детали доклада Сырского

"РФ надо дожать до мира": Зеленский раскрыл детали доклада Сырского

22:15Украина
"Четкие временные рамки": США в ближайшие недели передадут военную помощь - Сибига

"Четкие временные рамки": США в ближайшие недели передадут военную помощь - Сибига

21:53Украина
Берлин усилит Киев системами ПВО: Зеленский раскрыл детали переговоров с Шольцем

Берлин усилит Киев системами ПВО: Зеленский раскрыл детали переговоров с Шольцем

21:11Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Легче, чем кажется: как отличить натуральное сливочное масло от подделки

Легче, чем кажется: как отличить натуральное сливочное масло от подделки

Из чего делают крупу кускус: способ изготовления продукта удивит многих

Из чего делают крупу кускус: способ изготовления продукта удивит многих

Бронирование от мобилизации: в Минобороны сделали важное заявление

Бронирование от мобилизации: в Минобороны сделали важное заявление

В СМИ назвали вероятную дату выборов в Украине: при чем здесь Трамп

В СМИ назвали вероятную дату выборов в Украине: при чем здесь Трамп

Туман войны становится все гуще: Трамп говорил с кремлевским фюрером

Туман войны становится все гуще: Трамп говорил с кремлевским фюрером

Последние новости

22:15

"РФ надо дожать до мира": Зеленский раскрыл детали доклада Сырского

22:04

"Не обижайте родителей": куда пропала мама путинистки Наташи Королевой

21:53

"Четкие временные рамки": США в ближайшие недели передадут военную помощь - Сибига

21:17

"Бегают мурашки": шикарная Тина Кароль заинтриговала нежными фото в одном пиджаке

21:11

Берлин усилит Киев системами ПВО: Зеленский раскрыл детали переговоров с Шольцем

Если РФ выведет из строя две АЭС, тогда возможен блэкаут, ремонт займет 1-2 недели - КорольчукЕсли РФ выведет из строя две АЭС, тогда возможен блэкаут, ремонт займет 1-2 недели - Корольчук
20:55

"По нужде": отощавшая Варум сделала честное признание о браке с Агутиным

20:53

Мама Вячеслава Узелкова не пустила Марину Боржемскую попрощаться с сыном

20:52

Строгие приметы и запреты: что нельзя делать в канун Рождественского поста

20:50

Раковина будет сиять, как новая: один элемент удалит пятна за считанные минуты

Реклама
20:21

Украина может разработать ядерное оружие за считанные дни: СМИ раскрыли детали

20:15

Россияне в форме ВСУ пытались прорваться на Харьковщине - Генштаб

20:09

"Больно и преступно": Россия разрушила павильон, где снимали шоу "Мастер Шеф"

20:05

Потрясающая головоломка с мороженым: лишь единицы найдут 3 пустых рожка за 30 секунд

20:00

После обвинений в неверности: Никитюк "замаскировалась" и сменила имидж

19:58

Праздничная одежда на Новый год: стоит ли доставать лучшее платье из гардероба

19:39

Демобилизация ограниченно годных до 25 лет: Комитет нацбезопасности ВР провалил голосование

19:28

Влупит -6 и будет сильный снег: синоптики ошарашили прогнозом погоды

19:17

Переговоры по окончанию войны: Трамп назначит спецпредставителя по Украине – СМИ

19:10

"20 января закончится война": это уже просто не смешномнение

18:59

Мелания Трамп готовится нарушить правило первой леди - СМИ

Реклама
18:42

"Для России закон не писан": Жданов назвал два варианта завершения войны

18:38

Трамп и Байден встретились в Белом доме: о чем они будут говорить

18:23

РФ будут "обнулять": у Зеленского раскрыли подробности переговоров с Трампом

18:19

В 2025 году может подняться тариф на передачу электроэнергии: что известно

18:10

Какое существо на Земле не пьянеет от алкоголя: ученые раскрыли настоящий феномен

17:37

Активное наступление началось: в ВСУ рассказали об обострении и ходе боев на Юге

17:33

"Без логики": Подоляк сделал заявление об окончании войны и выборах в Украине

17:13

В Сеуле раскрыли детали боевых действий военных КНДР против армии Украины

17:09

Могут казаться абсолютно чистыми: 5 вещей, которые вы забываете стирать чаще

17:05

Оказался "ходоком": названо имя "причины" развода Хью Джекмана - СМИ

16:57

В каких цветах одежды встречать 2025 год: принесут успех, счастье и удачуВидео

16:33

Чем отличаются 2 изображения мальчика: только самый умный найдет все отличия

16:28

Энергетический пит-стоп: почему в Украину вернулись отключения света

16:26

В НАТО назвали условие ввода войск в Украину и пригрозили "выкинуть" россиян

16:02

"Это измена": молодой бойфренд Никитюк устроил ведущей сцену ревности

15:59

Откуда пошла традиция ставить елку на Новый год: когда наряжать елку 2024Видео

15:55

Какие "планы" могут быть у Путина и Трампа на Украину: Жданов дал неожиданный прогнозЭксклюзив

15:43

Как на месяц избавиться от пыли в доме: поможет копеечный чудо-спрей

15:40

"Наступили черные дни": Трамп может начать серьезно давить на Украину - Жданов

15:33

Не переубедить: 5 самых упрямых знаков зодиака

Реклама
15:12

США не дадут Украине Tomahawk: Жданов объяснил, как Путин "кинул" Трампа

14:50

Трамп хочет создать буферную зону в Украине: в Пентагоне неожиданно отреагировали

14:50

Бои на стыке трех областей: может ли РФ начать большое наступление - Братчук

14:40

Расформирование ТЦК и создание из них бригад: в ТЦК оценили инициативу депутатов

14:28

Для мамы, у которой есть все: беспроигрышные идеи подарков на Рождество

14:21

Не стоят и 10 тысяч: путинист Соседов красиво опустил всю российскую эстраду

14:10

Как убрать царапины с мебели навсегда: несколько полезных лайфхаков

14:10

Симпатяга из популярного сериала: назван самый сексуальный мужчина 2024 года

14:00

Шикарный салат на Новый год 2025: его разметут все, а Змея оценит рецептВидео

13:57

"Катастрофический урожай": украинцев предупредили о росте цен на популярный овощ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп Таро
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзииВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять