Мама Кристины Соловий отреагировала на "матерный" скандал звездной дочери

Ранее Соловий переживала, как будет рассказывать маму про суд, который ожидает ее в Черноморске.

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Кристина Соловий суд - мама Кристины Соловий отреагировала на скандал в Черноморске / коллаж: Главред, фото: instagram.com/soloviyka

Украинская певица Кристина Соловий после выступления на фестивале "виделкаfest" в Черноморске попала в скандал: со сцены артистка высказалась о старом названии города с использованием обсценной лексики. Некоторые горожане, которые пришли послушать музыку с детьми, возмутились таким поведением звезды, и написали на нее заявления в полицию.

На Соловий составили административный протокол по статье 173 КУоАП - мелкое хулиганство. Сейчас она ожидает решения суда о мере наказания.

Сама певица не понимает, за что именно ее будут судить, и не знает, как описать эту ситуацию своей маме. Об этом Кристина написала в своем блоге в Instagram.

Смотрите видеофрагмент с выступления Кристины Соловий в Черноморске, который привел к скандалу:

Впрочем, о реакции мамы на суд Соловий переживала зря - мама поддержала свою звездную дочь в социальных сетях. "Мама все понимает... Потому что верит в тебя, моя птичка", - написала Александра Соловий.

Кристина Соловий суд - мама Кристины Соловий отреагировала на скандал в Черноморске / instagram.com/soloviyka

Кто такая Кристина Соловий? Кристина Соловий — украинская певица, автор-исполнительница песен. Видеоклип "Держи" принес Кристине настоящий дебют, войдя в список самых популярных украинских музыкальных видео на YouTube. Клип получил более 54 млн. просмотров и сделал певицу призером на премию YUNA-2016 в номинации "Культура и Музыка". Кристина Соловий — первая артистка, продюсером которой стал Святослав Вакарчук.

Кто такая Кристина Соловий / инфографика: Главред

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