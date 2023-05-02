Мама Королевой переобулась и поддержала дочь-путинистку

Людмила Порывай написала пост, который комментаторы разгромили в социальной сети.

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Наташа Королева / instagram.com/koroleva__star

Мать певицы Наташи Королевой, которая когда-то была украинской, а теперь полностью поддерживает агрессора-Россию, которая жестоко напала войной на Украину, написала пост, где поддержала свою дочь.

Так, Людмила Порывай на своей странице в Instagram поздравила свою дочь-путинистку с премьерой новой песни. Но более цинично прозвучало ее поздравление: "Доця! С премьерой! Мира нам всем. И чаще обнимаете своих близких", - написала она.

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Пост Людмилы Порывай / Instagram

Комментаторы также принялись призывать к совести Порывай. "А доця Ваша, живе з виродком - орангутангом, котрий підтримує вбивство українців", "Цинизм зашкаливает, поддерживает доця войну и убийства ни в чем невинных людей", "Песни петь много храбрости не надо", "А як там у душі? Нічого не шкребе, Наташа?", "Якого мира, ваші рідні підтримують вбивство українців! Бог все бачить, не просте ця кара", - пишуть комментаторы.

Видео о том, как в Украину не пускают российских артистов

Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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