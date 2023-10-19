Максим Галкин выехал из Израиля на Кипр

Муж Пугачевой отправился за границу с рабочим визитом.

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Максим Галкин записал обращение с Кипра / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru

Российский комик, признанный иностранный агентом за критику войны в Украине и правящей верхушки страны-оккупанта, Максим Галкин с февраля 2022 года проживает с семьей в Израиле. Начало военного конфликта между этой страной и ХАМАС Галкин с Пугачевой и детьми встретил дома в убежище.

Позже он записал обращение, в котором заявил, что не планирует покидать Израиль, хоть и имеет такую возможность. Шоумен отметил, что ему нравится жить в этой стране, ему близки по духу израильтяне, для которых "патриотизм - понятие не искусственное".

Тем не менее сегодня Максим Галкин на своей странице в Instagram сообщил, что сейчас находится на Кипре и готовится к концерту в Лимассоле. Выступления также запланированы в Польше, Молдове и Великобритании.

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При этом шоумен не стал уточнять, где сейчас находится его супруга, певица Алла Пугачова, и десятилетние двойняшки Лиза и Гарри.

Новость про отъезд комика из Израиля в тяжелый для страны период стала у российских пропагандистов предметом для шуток. Избегая чрезмерного хейта, Галкин закрыл комментарии к своему посту.

Ранее признанный иностранным агентом комик Максим Галкин, который вместе с Аллой Пугачевой и детьми живет в Израиле, рассказал, как переживает атаку террористов ХАМАС на Израиль.

Позже росСМИ стали распространять слух о том, что Пугачева и Галкин бегут от войны, и даже опубликовали фото из аэропорта, на котором якобы запечатлена семья артистов. Комик это отрицает.

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