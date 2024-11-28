Максим Галкин вернулся к семье и прогулялся с Пугачевой - как она выглядит

Максим Галкин вернулся к жене на Кипр.

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Максим Галкин - где сейчас находится / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Кратко:

Максим Галкин завершил гастроли в США и Канаде

Юморист проводит время с семьей на Кипре

Российский юморист Максим Галкин, который был на гастролях в США и Канаде, прилетел на Кипр и прогулялся с женой Аллой Пугачевой.

Отметим, Галкин и Пугачева публично осудили террористическое вторжение РФ в Украину и уехали сначала жить в Израиль, а затем на Кипр.

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Как сообщают пропагандистские росСМИ, пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки.

На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.

Максим Галкин с Аллой Пугачевой на прогулке / фото: скрин t.me, "Жаба и Гадюка"

Пропагандисты отмечают, что Алла Пугачева заметно похудела, а костюм подчеркнул ее стройную фигуру.

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

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Кто такая Алла Пугачева? Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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