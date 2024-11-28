Максим Галкин вернулся к семье и прогулялся с Пугачевой - как она выглядит

Кратко:
- Максим Галкин завершил гастроли в США и Канаде
- Юморист проводит время с семьей на Кипре
Российский юморист Максим Галкин, который был на гастролях в США и Канаде, прилетел на Кипр и прогулялся с женой Аллой Пугачевой.
Отметим, Галкин и Пугачева публично осудили террористическое вторжение РФ в Украину и уехали сначала жить в Израиль, а затем на Кипр.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, пара прогулялась по набережной Молос в Лимассоле, держась за руки.
На снимке Галкин показался в коричневом кардигане и свободных брюках, а Примадонна в спортивном костюме и белой кепке.
Пропагандисты отмечают, что Алла Пугачева заметно похудела, а костюм подчеркнул ее стройную фигуру.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Главред сообщал, что Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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Кто такая Алла Пугачева?
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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