Макс Барских порадовал фанатов новым украиноязычным хитом

Украинский певец Макс Барских старается перепеть все свои песни на украинский язык.

https://stars.glavred.info/maks-barskih-poradoval-fanatov-novym-ukrainoyazychnym-hitom-10482307.html Ссылка скопирована

Макс Барских балдеет от своих же песен на украинском языке/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/max_barskih

Украинский певец Макс Барских, который в последнее время славится тем, что переводит свои русскоязычные хиты на родной, украинский язык, представил новый хит.

Так, как написал он на своей странице в Instagram, по-новому зазвучала песня "Хочу танцевать".

"Хочу танцевать, теперь на украинском языке", - представил обновленный хит артист.

видео дня

"Это шикарно. Надеюсь, что все довольны наконец-то. Вопросов нет больше, верно? Макс, теперь ждем новых песен. Очень любим и желаем вдохновения, несмотря ни на что", "Теперь очередь Hero-in и мы отстанем", "Как же красиво на украинском. Спасибо тебе, Макс. Все будет Украина", - пишут довольные фоловеры певца.

Макс Барских порадовал своих поклонников / Instagrtam/max_barskih

Напомним, ранее украинский артист Макс Барских, которого часто критиковали за русскоязычный репертуар, наконец-то решился перевести все свои песни на украинский язык.

Напомним, ранее, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину известный украинский поп-певец Макс Барских презентовал новый трек "Мама, не плачь" на своем YouTube-канале. Его исполнитель посвятил всем матерям, которые ждут своих сыновей домой с войны.

Вас также может заинтересовать: