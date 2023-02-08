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Махал рукой и не хотел отпускать: король Чарльз III встретил Зеленского в Букингемском дворце

8 февраля 2023, 17:23
На встрече с Зеленским было заметно, что король Чарльз очень рад был встретить президента Украины.
Владимир Зеленский, король Чарльз
Владимир Зеленский, король Чарльз / t.me/V_Zelenskiy_official/5030

8 февраля резидент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Великобританию встретился с королем Чарльзом III.

Как сообщает Sky News, у Зеленского была аудиенция с британским королем в Букингемском дворце.

Стоит отметить, что это первая встреча Зеленского с королем Чарльзом III, как и поездка президента Украины в Британию после начала войны.

Стоит отметить, что первая леди Украины Елена Зеленская смогла ранее встретится с королем Чарользом и посетить украинских беженцев в Британии.

На встрече с Зеленским было заметно, что король Чарльз очень рад был встретить президента Украины.

Чарльз долго приветствовал Владимира Александровича и крепко держал его за руку.

Владимир Зеленский, король Чарльз

"Встретился с Королем Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльзом III. Поздравил с недавним восхождением на престол и пожелал мира и процветания британскому народу. Для меня честь – быть первым Президентом Украины за всю историю украинско-британских отношений, которого почтил своей аудиенцией британский монарх", - написал президент в соцсети.

Зеленский поблагодарил короля Чарльза за теплый прием и поддержку украинских граждан, которые нашли убежище от войны в Великобритании.

Зеленский, Чарльз

Визит Зеленского в Британию

Президент Украины Владимир Зеленский 8 февраля отправился на Даунинг-стрит, где встретился с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, после чего выступил перед парламентом.

Букингемский дворец ранее подтвердил, что король Чарльз будет иметь сегодня аудиенцию с Зеленским.

Позже глава государства поедет на юго-запад, где встретится с украинскими военными, которые проходят учения в Великобритании.

Отмечается, что 8 февраля Зеленский отправится в Париж на встречу с Макроном и Шольцем.

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Британия Владимир Зеленский Букингемский дворец Чарльз III
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