"Люди становятся чудовищами": известный режиссер распек Киркорова и других русских звезд

Режиссер Семен Горов в свое время снял топовые новогодние мюзиклы со звездами русского шоу-бизнеса - Киркоровым, Лолитой и Басковым.

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Семен Горов в свое время много работал с Филиппом Киркоровым / коллаж Главред, фото УНИАН

Известный украинский режиссер-клипмейкер Семен Горов снимал множество телепроектов, в которых участвовали звезды российского шоу-бизнеса – Филипп Киркоров, Николай Басков, Лолита Милявская – и многие другие, которые стали ныне яростными путинистами. Об этом он рассказал в интервью "Обозреватель".

Украинский режиссер прямо рассказал, звонили ли ему с началом вторжения РФ известные россияне, с которыми много работал в Киеве.

"Звонков не было, писали. И не то, что многие – несколько. Спрашивали, как дела. Знаете, эти разговоры мне напоминают анекдот. Один знакомый звонит другому и спрашивает: "Как дела?". Тот отвечает: "У меня рак". А товарищ: "Боже. А дела как вообще?" Так же это выглядело. Так и хватило тех друзей ненадолго: писали-писали, да и перестали. Осталось несколько человек, которые появляются в мессенджерах иногда – и то они очень боятся. Бывает, пишут вообще не из своих номеров. Или когда уезжают за границу – оттуда звонят по телефону", ‒ сказал Горов

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По поводу Филиппа Киркорова, который некогда регулярно ездил в Киев, а ныне ‒ яростно поддерживает путинскую агрессию, Горов ответил, что человеческие качества певица явно подкачали.

"Мне не интересно, как люди становятся чудовищами. Киркоров как артист неплох, как человек оказался не очень", ‒ сказал он.

Напомним, ранее в Сети появилось фото предполагаемого любовника Киркорова, ради которого он пришил себе новые части тела из-за которых теперь выглядит максимально комично.

К слову, как говорят некоторые эксперты, омолаживающие процедуры не сильно помогли певцу-путинисту. К примеру, недавно Ани Лорак опубликовала позорное фото Филиппа Киркорова - она забыла его попросу отретушировать на снимке.

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