Личная жизнь Филиппа Киркорова похожа на винегрет - певец-путинист из-за патологического желание эпатировать всех и вся был героем предполагаемых романов с десятками известных мужчин и женщин, и был женат лишь единожды, на певице Алле Пугачевой. Впрочем, поговаривают, что и она была лишь прикрытием для его нетрадиционных сексуальны аппетитов.
Полгода назад артист удивил всех полным "тюнингом" - он сделал множество пластических операций из-за которых стал выглядеть, как пожилая кукла Кен. Киркоров признался, что встретил новую любовь, которая подвигла его на такие метаморфозы.
С тех пор папарацци страны-оккупанта расшибаются в лепешку, кто же стал загадочной музой артиста. Недавно росСМИ на одном из светских мероприятий "вырвали" из Филиппа признание.
Ходили упорные слухи о том, что певец закрутил роман с женщиной, которая стала суррогатной мамой его детей - 12-летней Аллы-Виктории и 11-летнего Мартина. Теперь он заявляет, что уже приобрел для своей избранницы обручальное кольцо. Правда, с предложением пока не торопится.
"Привез ей обручальное кольцо. Да! Ладно, пусть пока походит холостая, а дальше посмотрим", - заявил путинист.
Ранее в сети появилось фото предполагаемого любовника Киркорова, ради которого он пришил себе новые части тела из-за которых теперь выглядит максимально комично.
Омолаживающие процедуры не сильно помогли певцу-путинисту. К примеру, недавно Ани Лорак опубликовала позорное фото Филиппа Киркорова - она забыла отретушировать кума.
Другие новости про Филиппа Киркорова:
- Киркоров вывез своего потенциального любовника в Китай
- Хромой и косолапый Киркоров с трудом ходит: момент попал на видео
- Тощий Киркоров удивил своим внешним видом