Тяжело представить эпатажного артиста-путиниста в роли примерного мужа и семьянина, но Филипп Киркоров упорно продолжает делать вид, что ему это интересно.

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Филипп Киркоров планирует сделать избраннице предложение / коллаж: Главред, фото: instagram.com/fkirkorov_fan_bg

Личная жизнь Филиппа Киркорова похожа на винегрет - певец-путинист из-за патологического желание эпатировать всех и вся был героем предполагаемых романов с десятками известных мужчин и женщин, и был женат лишь единожды, на певице Алле Пугачевой. Впрочем, поговаривают, что и она была лишь прикрытием для его нетрадиционных сексуальны аппетитов.

Полгода назад артист удивил всех полным "тюнингом" - он сделал множество пластических операций из-за которых стал выглядеть, как пожилая кукла Кен. Киркоров признался, что встретил новую любовь, которая подвигла его на такие метаморфозы.

С тех пор папарацци страны-оккупанта расшибаются в лепешку, кто же стал загадочной музой артиста. Недавно росСМИ на одном из светских мероприятий "вырвали" из Филиппа признание.

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Ходили упорные слухи о том, что певец закрутил роман с женщиной, которая стала суррогатной мамой его детей - 12-летней Аллы-Виктории и 11-летнего Мартина. Теперь он заявляет, что уже приобрел для своей избранницы обручальное кольцо. Правда, с предложением пока не торопится.

"Привез ей обручальное кольцо. Да! Ладно, пусть пока походит холостая, а дальше посмотрим", - заявил путинист.

Ранее в сети появилось фото предполагаемого любовника Киркорова, ради которого он пришил себе новые части тела из-за которых теперь выглядит максимально комично.

Омолаживающие процедуры не сильно помогли певцу-путинисту. К примеру, недавно Ани Лорак опубликовала позорное фото Филиппа Киркорова - она забыла отретушировать кума.

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