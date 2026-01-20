"Любовница" Кита Урбана впервые высказалась о романе с мужем Николь Кидман

Кратко:
- Кит Урбан и Николь Кидман развелись якобы из-за другой женщины
- Предполагаемая пассия артиста прокомментировала последние слухи
Австралийский кантри-музыкант Кит Урбан всего несколько недель, как холост - недавно завершился его 19-летний брак с актрисой Николь Кидман. По слухам, артист решил времени зря не терять, и уже стал жить с новой возлюбленной, которая якобы сыграла не последнюю роль в его расставании с Николь.
Предметом обожания 58-летнего Урбана называют 26-летнюю певицу Карли Скотт Коллинз - они вместе ездили в тур, и, похоже, привезли оттуда не только овации зрителей. После того, как новость о вероятном романе с ней и Китом разлетелась по СМИ, Карли сделала заявление.
В своем блоге в Instagram она опубликовала скриншот статьи о якобы ее сожительстве с бывшим мужем Николь Кидман. Скотт Коллинз решительно отрицает роман с Китом Урбаном. "Ребята, это абсолютный бред и неправда", - написала артистка.
О персоне: Николь Кидман
Николь Кидман — австралийская и американская актриса, певица, продюсер и посол доброй воли ЮНИСЕФ. По данным Википедии, лауреат премии "Оскар" 2003 года за роль Вирджинии Вулф в фильме "Часы" (первая актриса из Австралии, получившая эту награду в номинации "Лучшая женская роль"). Обладательница именной звезды на Голливудской "Аллее славы".
