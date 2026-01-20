"Любовница" Кита Урбана впервые высказалась о романе с мужем Николь Кидман

Карли Скотт Коллинз нарушила молчание о пикантном скандале.

Кит Урбан личная жизнь - Карли Скотт Коллинз ответила на слухи о романе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/brenventure, instagram.com/karleyscottcollins

Кит Урбан и Николь Кидман развелись якобы из-за другой женщины

Предполагаемая пассия артиста прокомментировала последние слухи

Австралийский кантри-музыкант Кит Урбан всего несколько недель, как холост - недавно завершился его 19-летний брак с актрисой Николь Кидман. По слухам, артист решил времени зря не терять, и уже стал жить с новой возлюбленной, которая якобы сыграла не последнюю роль в его расставании с Николь.

Предметом обожания 58-летнего Урбана называют 26-летнюю певицу Карли Скотт Коллинз - они вместе ездили в тур, и, похоже, привезли оттуда не только овации зрителей. После того, как новость о вероятном романе с ней и Китом разлетелась по СМИ, Карли сделала заявление.

В своем блоге в Instagram она опубликовала скриншот статьи о якобы ее сожительстве с бывшим мужем Николь Кидман. Скотт Коллинз решительно отрицает роман с Китом Урбаном. "Ребята, это абсолютный бред и неправда", - написала артистка.

Кит Урбан личная жизнь - Карли Скотт Коллинз ответила на слухи о романе / фото: instagram.com/karleyscottcollins

