"Любовь нечаянно нагрянет": Слава Каминская показала нового избранника

Певица решилась похвастаться отдыхом с возлюбленным, про которого рассказывала ранее.

Слава Каминская показала нового бойфренда / instagram.com/babaslavka, pexels.com

Украинская певица, бывшая участница девичьего поп-дуэта НеАнгелы, Слава Каминская посвятила поклонников в подробности своей личной жизни. С 2019 года, после развода с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, она вела в основном холостяцкий образ жизни.

Впрочем, время от времени пресса приписывала ей различные романа, а сама Слава не без удовольствия "подыгрывала" слухам. Тем не менее, еще в октябре 2022 года она намекнула, что не одинока, однако личность избранника раскрывать на стала.

Сейчас Каминская отдыхает на Канарских островах, и показала на своей странице в Instagram снимок с курорта, на котором позирует в объятиях мужчины. Правда, его лицо она все же скрыла. За несколько дней до этого в социальных сетях артистка отметила, что статус "в активном поиске" для нее больше не актуален.

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"Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь", - подписала снимок Слава. Эмоции на лице ее нового возлюбленного оценить невозможно, но сама певица, похоже, очень счастлива.

Слава Каминская показала нового бойфренда / instagram.com/babaslavka

Ранее Ирина Билык подогрела слухи про свое воссоединение с хореографом Дмитрием Коляденко - они были парой в начале двухтысячных, но расстались из-за постоянных скандалов на почве ревности.

Также стало известно, что 28-летняя модель Виктория Апанасенко, которая представляла Украину на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2022 году, вышла замуж за своего таинственного избранника.

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