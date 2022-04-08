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Любимец украинок Виталий Ким рассказал о реакции жены на поклонниц в сети

8 апреля 2022, 03:07

Он отметил, что жена не ревнует его к поклонницам – они обсуждали эту тему.

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Ким рассказал о реакции жены на поклонниц в сети/ Facebook Виталий Ким

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, как он реагирует на свою популярность, которая усилилась с начала широкомасштабного вторжения России в Украину, и как на это реагирует его жена.

По словам Кима, он воспринимает это спокойно, и у него сейчас нет времени обращать внимание на такие вещи. Об этом глава ОВА рассказал в интервью Дмитрию Гордону.

"Да никак, я всегда был известен в своем городе. Я шучу на самом деле, я никак не реагирую. У меня нет времени оценить. Мне задавала этот вопрос и жена. Говорю: "Да успокойся, мне некогда даже там что-то прочитать или проанализировать", – ответил Ким на вопрос о том, как он реагирует на славу.

Также он отметил, что жена его не ревнует, ранее они обсуждали с ней вопрос ревности. На вопрос, как он реагирует на признание в любви от девушек в сети, Ким ответил, что слишком занят и не видел таких сообщений.

"Во-первых, я не читал и не видел, чтобы кто-то мне признавался в любви... Мне признается в любви жена. Ревнует – нет, вряд ли. Об этом говорили когда-то давно. Но сейчас это не является основной темой для наших разговоров", – сказал он.

Ранее сообщалось, что многие украинские политики с начала войны уже стали любимцами публики благодаря своему спокойствию, выдержке и чувству юмора даже в эти сложные времена. Главред рассказывал о женах украинских политиков, чьи фамилии сегодня у всех на слуху.

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Николаевская ОГА Виталий Ким
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