УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Стали любимцами во время войны: как выглядят жены украинских политиков - Арестовича, Кима, Кличко

11 марта 2022, 09:41

Война в Украине изменила привычный ритм жизни. Многие политики стали популярнее кинозвезд. Что известно о супругах чиновников, чьи фамилии у всех на слуху?

Алексей Арестовчи и Михаил Федоров со своими супругами

С началом вторжения России в Украину 24 февраля 2022 украинцы смотрят брифинги чиновников вместо телешоу и концертов. Многие политики уже стали любимцами публики благодаря своему спокойствию, выдержке и чувству юмора даже в эти сложные времена. Не секрет, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая его поддерживает и вдохновляет. Главред решил рассказать о супругах украинских политиков, чьи фамилии сегодня у всех на слуху.

Алексей Арестович и его супруга Анастасия

Сейчас наверное нет ни одного украинца, который бы не знал Алексея Арестовича. Советника президента Украины называют главным "успокоительным" для граждан в условиях российско-украинской войны.

Политик женат с 2015 года на Анастасии Арестович, которая работала директором по развитию одного из украинских издательств.

У Алексея - трое детей (дочь от первого брака и двое общих детей со второй избранницей).

Супруги Арестович редко публикуют общие фото. Известно, что хобби Анастасии – рисование.

Алексей Арестович и его супруга Анастасия
Алексей Арестович и его супруга Анастасия / facebook.com/alexey.arestovich
Алексей Арестович с женой и дочерью
Алексей Арестович с женой и дочерью / facebook.com/alexey.arestovich
Алексей Арестович с сыном
Алексей Арестович с сыном / facebook.com/alexey.arestovich

Виталий Ким и его семья - что известно

Глава Николаевщины Виталий Ким, пожалуй, самый веселый и оптимистичный губернатор, несмотря на то, что область, которой он руководит, постоянно пытаются атаковать российские захватчики. Но Ким не падает духом, ведет себя легко и расслабленно, иногда не стесняется в выражениях, говоря об оккупантах. Благодаря бодрости духа он стал любимцем украинцев. В Facebook на страницу Кима подписано более ста тысяч поклонников. Многие говорят, что подписались на него несмотря на то, что живут в других регионах, но Виталий Ким заряжает их хорошим настроением и верой в победу.

Виталий Ким
Виталий Ким / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

40-летний глава Николаевской ОГА Виталий Ким давно женат. Вместе с женой Юлией политик воспитывает троих детей: дочерей Евгению и Александру, а также сына Руслана.

Виталий Ким с женой
Виталий Ким с женой и сыном / Фото facebook.com/VitaliiKimODA
Виталий Ким с семьей
Виталий Ким с семьей / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

Михаил Фёдоров и его супруга Анастасия

Вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров уже 7 лет женат на дизайнере Анастасии. Супруги воспитывают дочь Марию.

Анастасия Федорова является владелицей бренда женской одежды COVER. Также она ведет Telegram-канал UkraineNow, где на английском и других иностранных языках сообщают о событиях в Украине.

Супруги часто публикуют совместные фото в соцсетях.

Михаил Федоров с женой Анастасией
Михаил Федоров с женой Анастасией / Фото instagram.com/p/CajiIrzNam8
Михаил Федоров с дочерью Марией
Михаил Федоров с дочерью Марией / Фото instagram.com/p/CajiIrzNam8
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова / Фото instagram.com/p/CajiIrzNam8

Александр Скичко

Бывший глава Черкасской ОГА и в прошлом известный телеведущий, 30-летний Александр Скичко был женат дважды.

В первый раз он женился в 20 лет. Это произошло вопреки воле родителей, так как невеста была старше на 10 лет и работала продюсером на СТБ на шоу Україна має талант, которому Скичко обязан стартом карьеры. Через два года официального брака пара развелась.

Вторая жена Скичко – украинская бизнес-леди Елизавета Юрушева. Пара поженилась в 2017 году и воспитывает двоих детей Елизаветы от первого брака - сына Даниэля (2008) и дочь Наталью (2015). Сейчас звездные родители ждут пополнения в семье.

Алесандр Скичко и Елизавета Юрушева
Алесандр Скичко и Елизавета Юрушева

Жена Скичко старше его на 4 года. Родом из Донецка, но большую часть жизни провела в Западной Европе, в частности – Австрии. Является управляющей гостиницами в Киеве, которыми владеет ее отец, а также является владелицей бутиков женской одежды. Елизавета Юрушева также занимается благотворительностью и возглавляет фонд "Выбираем будущее вместе".

Михаил Федоров с женой
Александр Скичко с женой / instagram.com/aleksandrskichko
Михаил Федоров с семьей
Александр Скичко с семьей / instagram.com/aleksandrskichko

Виталий Кличко и его жена

Известный во всем мире успешный боксер, а ныне - мэр Киева Виталий Кличко с 1996 года женат на Наталье Кличко, которая была фотомоделью и спортсменкой. Сейчас она развивает певческую карьеру в Германии. Супруги воспитывают троих детей.

Жена Кличко в Гамбурге поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Она выходит на митинги и дает интервью для западных изданий, рассказывая, как ее муж Виталий защищает Киев от захватчиков.

Виталий Кличко с супругой Натальей

Как сообщал Главред, украинская певица Наталья Могилевская находится в Киеве во время войны в Украине. Она рассказала, что вместо сольных концертов на сценах из-за боевых действий вынуждена петь в метро, где прячется во время воздушной тревоги.

Другие новости:

viber
Виталий Кличко Александр Скичко Алексей Арестович новости Украины Михаил Федоров Виталий Ким
Реклама
Популярное
Приближающееся военное поражение Москвы: кто стоит за историческим решениемПриближающееся военное поражение Москвы: кто стоит за историческим решением Война России в Украине выгодна Китаю, или Как Путин за Поднебесную делает всю грязную работуВойна России в Украине выгодна Китаю, или Как Путин за Поднебесную делает всю грязную работу Почему война неизбежно придет в РоссиюПочему война неизбежно придет в Россию Почему Китаю позарез нужно, чтобы война в Украине поскорее закончиласьПочему Китаю позарез нужно, чтобы война в Украине поскорее закончилась Агрессор с переломленным хребтом: на каких условиях может быть достигнут мир на переговорах в ТурцииАгрессор с переломленным хребтом: на каких условиях может быть достигнут мир на переговорах в Турции

Последние новости

09:41

Стали любимцами во время войны: как выглядят жены украинских политиков - Арестовича, Кима, Кличко

09:37

Российские захватчики обстреляли Луцк ракетами – погибли два человекаВидео

09:15

ВСУ ликвидировали офицера российской армии, который до Украины бомбил мирных жителей в Сирии

08:32

Обещают амнистию: Россия начала вербовать заключенных для войны в Украине

08:15

Почему Запад не дает Украине более серьезных вооружениймнение

Реклама
07:40

Россия ударила ракетами по Ивано-ФранковскуВидео

07:36

Авиаудары возле жилых домов и детсада, есть погибший - подробности взрывов в ДнепреВидео

07:28

60-километровая колонна оккупантов под Киевом значительно рассредоточилась - снимки со спутника

07:15

Когда и чем закончится война в Украине: карпатская мольфарка рассказала о мрачном будущем Путина

06:56

"Война не нужна": россияне без денег застряли за границей и сменили отношение ко вторжению в Украину

06:37

Саркофаг лжи: что станет причиной смерти чекистского монстра Путинамнение

06:33

Россия ударила ракетами по Днепру и Луцку впервые с начала войныВидео

06:20

Украли тапки, принтер и кухонный комбайн: ВСУ уничтожили грабивших людей российских оккупантов

05:52

Нацгвардеец с расстояния более 1000 метров уничтожил вражеского снайпера

05:27

Европейские лидеры сказали "да" евроинтеграции Украины - Науседа

05:07

Работают ВС ВСУ: оккупанты недосчитались 10-ти самолетов и двух колонн техники

04:40

Заградотряды стреляют в спину: ВС РФ ведут сталинские и гитлеровские методы ведения войныВидео

03:27

На территории Беларуси упал подбитый над Украиной военный самолет РФ - очевидцы

02:29

"Меньше ешьте российскую пропаганду": у Зеленского прореагировали на обнародованный СМИ путинский ультиматум Украине

02:05

В Изюме мужчина в одиночку отметелил мародеров, обокравших его магазин

Реклама
01:22

Оккупанты не прорвались в Чернигов, сосредоточены на захвате Мариуполя и Северодонецка - Генштаб ВСУ

00:47

Груз 200 для Брянска: ВСУ уничтожили пилота-подполковника, атаковавшего мирные городаВидео

00:42

Продался русским за 40 тысяч гривен: в Харькове поймали наводчика агрессоров

00:16

"Россия терпит поражение. Но все больше людей погибает": США и Европа не видят конца войны в Украине - Washington Post

00:06

Путин выдвинул Украине ультиматум: СМИ назвали главные условияВидео

10 марта, четверг
23:46

США не обсуждают размещение ЗРК Patriot в Украине - Пентагон

23:20

В Турции рассказали о согласии Путина на прямые переговоры с ЗеленскимВидео

23:07

"Вражеские планы уже сломаны": Резников сказал, как Украина сможет победить в войне с Россией

23:05

Зеленский назвал "блефом" угрозы Путина ядерным оружием

22:49

Новые потери оккупантов РФ: стало известно об авиакатастрофе в Беларуси

22:36

Оккупанты убили бывшего секретаря горсовета Броваров

21:58

Удар по нефти, газу и судам РФ: Зеленский требует от Запада новых санкцийВидео

21:53

В Британии и США опасаются, что Путин применит химическое оружие

21:34

РФ нанесла авиационный и артиллерийский удары по Харьковщине: есть погибшиеВидео

21:20

Война принесла Украине ущерб на 100 миллиардов долларов США - советник Зеленского

21:16

В Херсонской области враг расстрелял автомобиль, погибла женщина

20:53

Груз 200 для Анапы: под Херсоном ВСУ уничтожили майора-разведчика оккупантов РФ

20:10

"На сто лет назад": российский олигарх сравнил власть России с большевиками

19:57

ВСУ разбили оккупантов на Черниговщине: "отжали" десятки вражеских танковВидео

19:54

Макрон не считает возможным рассмотрение заявки Украины на вступление в ЕС

Реклама
19:37

В США раскрыли сценарий победы Украины в войне с РФВидео

19:37

Как развалить путинскую Россию: что есть и чего не хватаетмнение

19:31

Расстрел мэра Гостомеля: оккупанты заминировали тело погибшего

19:16

Кулеба обсудил с главой МИД Франции переговоры с Лавровым

18:52

Врага отбросили назад: ВСУ освобождают от оккупантов пригород ЧерниговаВидео

18:47

Во Львовской ОВА рассказали, как релокализировать бизнесы с востока и центра Украины

18:46

Украину накрывает мощная магнитная буря: насколько растянется и как спастисьВидео

18:43

Как сохранить хлеб свежим на долгое время: 5 самых простых способовВидео

18:29

В разведке рассказали о ликвидации одного из главарей кадыровцев в УкраинеВидео

18:03

Три вещи, которые могут остановить наступление Путинамнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять