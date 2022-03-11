Стали любимцами во время войны: как выглядят жены украинских политиков - Арестовича, Кима, Кличко

Алексей Арестовчи и Михаил Федоров со своими супругами

С началом вторжения России в Украину 24 февраля 2022 украинцы смотрят брифинги чиновников вместо телешоу и концертов. Многие политики уже стали любимцами публики благодаря своему спокойствию, выдержке и чувству юмора даже в эти сложные времена. Не секрет, что за каждым успешным мужчиной стоит женщина, которая его поддерживает и вдохновляет. Главред решил рассказать о супругах украинских политиков, чьи фамилии сегодня у всех на слуху.

Алексей Арестович и его супруга Анастасия

Сейчас наверное нет ни одного украинца, который бы не знал Алексея Арестовича. Советника президента Украины называют главным "успокоительным" для граждан в условиях российско-украинской войны.

Политик женат с 2015 года на Анастасии Арестович, которая работала директором по развитию одного из украинских издательств.

У Алексея - трое детей (дочь от первого брака и двое общих детей со второй избранницей).

Супруги Арестович редко публикуют общие фото. Известно, что хобби Анастасии – рисование.

Алексей Арестович и его супруга Анастасия / facebook.com/alexey.arestovich

Алексей Арестович с женой и дочерью / facebook.com/alexey.arestovich

Алексей Арестович с сыном / facebook.com/alexey.arestovich

Виталий Ким и его семья - что известно

Глава Николаевщины Виталий Ким, пожалуй, самый веселый и оптимистичный губернатор, несмотря на то, что область, которой он руководит, постоянно пытаются атаковать российские захватчики. Но Ким не падает духом, ведет себя легко и расслабленно, иногда не стесняется в выражениях, говоря об оккупантах. Благодаря бодрости духа он стал любимцем украинцев. В Facebook на страницу Кима подписано более ста тысяч поклонников. Многие говорят, что подписались на него несмотря на то, что живут в других регионах, но Виталий Ким заряжает их хорошим настроением и верой в победу.

Виталий Ким / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

40-летний глава Николаевской ОГА Виталий Ким давно женат. Вместе с женой Юлией политик воспитывает троих детей: дочерей Евгению и Александру, а также сына Руслана.

Виталий Ким с женой и сыном / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

Виталий Ким с семьей / Фото facebook.com/VitaliiKimODA

Михаил Фёдоров и его супруга Анастасия

Вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров уже 7 лет женат на дизайнере Анастасии. Супруги воспитывают дочь Марию.

Анастасия Федорова является владелицей бренда женской одежды COVER. Также она ведет Telegram-канал UkraineNow, где на английском и других иностранных языках сообщают о событиях в Украине.

Супруги часто публикуют совместные фото в соцсетях.

Михаил Федоров с женой Анастасией / Фото instagram.com/p/CajiIrzNam8

Михаил Федоров с дочерью Марией / Фото instagram.com/p/CajiIrzNam8

Анастасия Федорова / Фото instagram.com/p/CajiIrzNam8

Александр Скичко

Бывший глава Черкасской ОГА и в прошлом известный телеведущий, 30-летний Александр Скичко был женат дважды.

В первый раз он женился в 20 лет. Это произошло вопреки воле родителей, так как невеста была старше на 10 лет и работала продюсером на СТБ на шоу Україна має талант, которому Скичко обязан стартом карьеры. Через два года официального брака пара развелась.

Вторая жена Скичко – украинская бизнес-леди Елизавета Юрушева. Пара поженилась в 2017 году и воспитывает двоих детей Елизаветы от первого брака - сына Даниэля (2008) и дочь Наталью (2015). Сейчас звездные родители ждут пополнения в семье.

Алесандр Скичко и Елизавета Юрушева

Жена Скичко старше его на 4 года. Родом из Донецка, но большую часть жизни провела в Западной Европе, в частности – Австрии. Является управляющей гостиницами в Киеве, которыми владеет ее отец, а также является владелицей бутиков женской одежды. Елизавета Юрушева также занимается благотворительностью и возглавляет фонд "Выбираем будущее вместе".

Александр Скичко с женой / instagram.com/aleksandrskichko

Александр Скичко с семьей / instagram.com/aleksandrskichko

Виталий Кличко и его жена

Известный во всем мире успешный боксер, а ныне - мэр Киева Виталий Кличко с 1996 года женат на Наталье Кличко, которая была фотомоделью и спортсменкой. Сейчас она развивает певческую карьеру в Германии. Супруги воспитывают троих детей.

Жена Кличко в Гамбурге поддерживает украинцев в борьбе с российскими оккупантами. Она выходит на митинги и дает интервью для западных изданий, рассказывая, как ее муж Виталий защищает Киев от захватчиков.

Как сообщал Главред, украинская певица Наталья Могилевская находится в Киеве во время войны в Украине. Она рассказала, что вместо сольных концертов на сценах из-за боевых действий вынуждена петь в метро, где прячется во время воздушной тревоги.

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