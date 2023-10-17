"Любил я вас": Потап отреагировал на смерть Сивохо

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Украинский скандальный репер Потап, который недавно выпустил новый украинский трек и попытался реабилитироваться после предыдущей провальной премьеры, отреагировал на смерть шоумена и телеведущего Сергея Сивохо.

Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

Он выложил фото артиста, а также написал слова, посвященные ему. "Сергей Анатолич, как же так… R.I.P. Любил я вас!" - написал Потап.

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В комментариях, подписчики Потапа решили поддержать артиста и также выражали сочувствие и сожаление в связи со смертью популярного в Украине артиста.

На фото - пост-память Потапа об умершем Сивохо:

Отметим, утром во вторник, 17 октября, в 5.40 умер украинский телеведущий, бывший участник КВН и экс-советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. Первой о смерти Сивохо сообщила его землячка – член "Союза писателей "ДНР" и "Общественной палаты" страны-агрессора РФ Анна Ревякина.

Ранее Настя Каменских рассказала о сексуальном скандале, который разгорелся вокруг Потапа и его бывшей подопечной. Певица отметила, как это повлияло на ее отношения с супругом.

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