Лучше, чем в бразильский сериалах: известная актриса стала мамой дочери своего погибшего сына

Ана Обрегон не задумываясь воплотила в жизнь главную мечту своего единственного сына.

Ана Обрегон стала мамой дочери своего сына / instagram.com/ana_obregon_oficial

В марте 2023 года испанскую актрису, 68-летнюю Ану Обрегон застукали папарацци выходящей из роддома с младенцем на руках.

Ребенком оказалась дочь артистки по имени Анита (Ана Сандра). В интервью для журнала Hola! Обрегон рассказала про ее необычное происхождение.

Отцом ребенка, по словам актрисы, оказался ее горячо любимый сын Алесс. Ана воспользовалась его биологическим материалом, чтобы на свет появился его наследник. Фактически Анита - внучка Обрегон, так как выносила и родила ее суррогатная мама, а актриса - усыновила девочку. Свое решение она объяснила очень просто: ее сын Алесс скончался от онкологии два года назад. Ему было 27 лет. Парень всегда мечтал стать отцом, однако жизнь распорядилась его судьбой иначе.

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Перед химиотерапией Алесс сдал биологический материал, и как только он умер, Ана решила исполнить его мечту. В Испании запрещено суррогатное материнство, поэтому поиск мамы для ее внучки занял у Обрегон некоторое время. Анита появилась на свет в Маями.

Актриса расскажет девочке про ее происхождение, когда та подрастет - она не планирует изображать ее маму, и намеренна рассказать малышке ее честную историю. "Конечно, я скажу девочке: "Слушай, твой папа на небе, и больше всего он хотел, чтобы ты пришла в этот мир, а твоя мама - донор", и все. В чем проблема?" - говорит Ана Обрегон.

Ранее стало известно, что американский актер, звезда кинотрилогии "Властелин колец", Элайджа Вуд во второй раз стал отцом - его партнерша, датский кинорежиссер Метте-Мари Конгсвед, родила ему дочь.

Также дочь от американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска показала его бывшая супруга - канадская певица Граймс. Девочка появилась на свет уже после того, как пара рассталась.

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