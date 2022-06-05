"Лучше, чем на коленях": Эктор-Хименес Браво готов умереть в бою, защищая Украину

Эктор-Хименес Браво готов умереть в бою, защищая Украину / instagram.com/hectorjimenezbravo/

Известный колумбийский шеф-повар Эктор Хименес-Браво пошел на военные учения, чтобы овладеть умением пользоваться оружием.

На своей странице в Instagram он показал фото, на котором позирует с оружием в руках, рассказав, что военные, которые ценой собственной жизни или здоровья защитили Киевскую, Сумскую, Черниговскую, Харьковскую и Николаевскую области, подарили время для всех мужчин в Украине.

Это время украинцы должны использовать с пользой и получить новые умения, а также научиться защищаться от оккупантов.

"Я не говорю, что каждый должен идти воевать. Кто-то должен обеспечивать тыл, волонтерство. Предприниматели должны восстанавливать экономику и создавать рабочие места. Но каждый человек сейчас имеет возможность получить навыки стрельбы, работы с оружием, передвижения на открытой местности и в помещениях, работе в паре", - написал Хименес-Браво.

instagram.com/hectorjimenezbravo/

Ранее он не исключил возможность того, что однажды и ему придется взять в руки оружие для защиты своих близких. На его странице в Instagram появилось видео, где Хименес-Браво учится на полигоне стрелять и разбирать оружие.

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