УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Лучшая из лучших: Джамала попала в тройку самых ярких победителей Евровидения

Анна Подгорная
18 мая 2023, 21:52 обновлено 18 мая, 21:52
54
Высокие места среди 69 претендентов также заняли Руслана и Kalush Orchestra.
Джамала
Победная песня Джамалы на Евровидении вошла в список лучших композиций за всю историю конкурса / instagram.com/jamalajaaa

Украинская крымскотатарская певица, Народная артистка Украины Джамала в 2016 году одержала яркую победу на музыкальном конкурсе Евровидение с песней "1944" в Стокгольме.

Глубоко личная для исполнительницы песня, посвященная трагической депортации крымскотатарского народа, в 2016 году получила высокие оценки мировых критиков. В 2023 году Джамала триумфально вернулась на сцену Евровидения в качестве приглашенной гостьи. Публика вновь смогла насладиться чарующей мелодией "1944".

Под свежими впечатлениями от музыкального конкурса, популярное издание The Guardian составило свой список самых лучших песен-победителей Евровидения за всю его историю. Не удивительно, что Джамала вошла в тройку лидеров.

видео дня

Так первое место заняли победители Евровидения-1974 - группа ABBA с песней Waterloo, второе - Франс Галль, исполнившая в 1965 году композицию Poupée de Cire, Poupée de Son. Джамала с "1944" оказалась на третьем месте.

Стоит отметить, что победительница Евровидения-2004 Руслана и ее "Wild Dances" оказались на 13 месте по версии The Guardian, а Kalush Orchestra - на 24-ом.

Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:

Напомним на Евровидении-2023 на первом месте оказалась певица из Швеции Loreen. Она уже второй раз принесла своей стране победу на Евровидении. Однако публика была недовольна таким решением. Наибольшее количество голосов от телезрителей получил участник от Финляндии рэпер Käärijä.

Букмекеры пророчили украинской группе Tvorchi третье место, однако артисты заняли 6-е.

Другие новости:

шоу-бизнес Джамала новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Готовим наступление: Зеленский срочно собрал военный кабинет

Готовим наступление: Зеленский срочно собрал военный кабинет

21:46 Украина
Систему Patriot, которую "уничтожили" оккупанты, уже починили - Пентагон

Систему Patriot, которую "уничтожили" оккупанты, уже починили - Пентагон

21:35 Украина
Пентагон переоценил стоимость оружия: у США еще есть деньги для военной помощи - Reuters

Пентагон переоценил стоимость оружия: у США еще есть деньги для военной помощи - Reuters

21:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

21:52

Лучшая из лучших: Джамала попала в тройку самых ярких победителей Евровидения

21:46

Готовим наступление: Зеленский срочно собрал военный кабинетВидео

21:35

Систему Patriot, которую "уничтожили" оккупанты, уже починили - Пентагон

21:33

На Луганщине нацгвардеец с позывным "Лютый" ловко приземлил редкий российский БПЛАВидео

21:14

Почему 20 мая комнатные цветы могут принеси большие беды: приметы и что нельзя делатьВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:00

Пентагон переоценил стоимость оружия: у США еще есть деньги для военной помощи - Reuters

20:51

Максим Галкин похвастался худенькими ножками Аллы Пугачевой

20:30

Как правильно ругаться на украинском: интересный урок от АвраменкоФотоВидео

20:21

Столтенберг назвал месяц, когда вопрос передачи Украине истребителей сдвинется с мертвой точкиВидео

Реклама
20:18

ВСУ серьезно продвигаются: Маляр рассказала о ситуации в БахмутеВидео

20:06

Настоящий обман зрения: лишь единицы найдут очки за 15 секунд

19:59

Екатерина Репяхова удивила странным обещанием после скандала со спецпропуском

19:57

Глава Минобороны Норвегии сделал странное заявление о передаче Украине F-16Видео

19:45

Опухшая и в трениках: любовница Путина Кабаева появилась на публике

19:17

Смеялись все: оккупант рассмешил военных рассказом об "изящном" взятии в пленВидео

18:52

"Ребята будут разрывать "соседей": астролог назвала месяц позора для России - гороскоп для ВСУВидео

18:31

Очистит пол и нейтрализует запах в доме: 6 неожиданных способов использовать соль

18:29

Лучше снять и не надевать: куда деть обручальное кольцо после разводаВидео

18:18

ВСУ пойдут в два контрнаступления - летом и осенью - СвитанВидео

18:00

Головоломка для людей с высоким IQ: только настоящие гении найдут ошибку на изображении кабинета

Реклама
17:46

"Чудила и путинский подхалим": экс-помощник Джонсона рассказал, как тот жестко раскритиковал Макрона

17:43

Минимум 28 тысячи гривен: в Украине повышают зарплаты медикамВидео

17:30

​​​​​​​Как быстро сварить гороховое пюре: секрет нежного и насыщенного блюда

17:24

Мечта невыполнима: эксперт рассказал, сможет ли РФ ударить по "центрам принятия решений"

17:20

Ошибка, которую допускает большинство людей: что будет с джинсами, если их часто стирать

17:10

София Ротару поддержала украинцев и показала яркое фото

16:58

Червинский планировал получить $500 тысяч за угон российского самолета - расследование СМИВидео

16:58

"Возраст, стресс, работа вредная": в ГУР рассказали, насколько серьезная болезнь у ЛукашенкоВидео

16:55

ВСУ пошли на штурм в Бахмуте: оккупанты несут огромные потериВидео

16:45

Ксения Мишина извинилась перед украинцами за том, что выложила в Сеть видео работы ПВО в Киеве

16:43

Жуткая жарища +30: в Украину несется невероятное пеклоВидео

16:20

Самый известный учитель Украины Авраменко советует, как избегать суржика в речиВидео

16:13

Арестована... заочно: Машу Ефросинину судили и объявили в розыск в Москве

16:12

"Контрнаступление началось": до 7 июня могут быть один или несколько прорывов – СвитанВидео

16:07

Нежнейшее мясо с хрустящей корочкой сведет с ума: как запечь курицу на банке

15:56

"Вопрос нескольких недель": полковник назвал точный месяц, когда разрешится ситуация в БахмутеВидео

15:38

Россия ракетами обстреливает Харьков: слышны сильные взрывы, под завалами могут быть людиВидео

15:25

Попадут в водоворот любви: 3 знака зодиака, которые встретят свою половину в июне

15:20

3 ошибки испоганят все блюдо: рецепт шикарного салата, который готовится очень быстроВидео

15:11

Дженнифер Лопес рассказала, почему чувствует себя виноватой перед свои детьми

Реклама
15:01

"Месть за определенные действия": Князев прокомментировал судебное дело против негоФото

14:26

Что написать лучшему другу на День рождения: искренние слова и уникальные открытки

14:21

Мир наизнанку - Колумбия: Комаров осуществит мечту настоящего колумбийского супергероя

14:19

Не пропустите счастливый день, когда можно привлечь деньги: приметы 19 мая и что нельзя делатьВидео

14:17

Любители McDonald's узнали, для чего нужны выпуклости на крышках: удивлению нет предела

13:53

ВСУ уничтожили барда и автора команды КВН "Уральские пельмени"

13:52

Хотят ударить по "символическим местам Киева": Данилов объяснил цели новых ракетных атак РФВидео

13:39

В Берлине отменили концерт Павлика из-за скандала со спецпропуском

13:34

Лолита показала свою особенную дочь - ей уже 24 года

13:33

Вдохновленные Голливудом: топ-5 стрижек знаменитостей, которые вам захочется повторить

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять