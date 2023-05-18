Лучшая из лучших: Джамала попала в тройку самых ярких победителей Евровидения

Высокие места среди 69 претендентов также заняли Руслана и Kalush Orchestra.

https://stars.glavred.info/luchshaya-iz-luchshih-dzhamala-popala-v-troyku-samyh-yarkih-pobediteley-evrovideniya-10471378.html Ссылка скопирована

Победная песня Джамалы на Евровидении вошла в список лучших композиций за всю историю конкурса / instagram.com/jamalajaaa

Украинская крымскотатарская певица, Народная артистка Украины Джамала в 2016 году одержала яркую победу на музыкальном конкурсе Евровидение с песней "1944" в Стокгольме.

Глубоко личная для исполнительницы песня, посвященная трагической депортации крымскотатарского народа, в 2016 году получила высокие оценки мировых критиков. В 2023 году Джамала триумфально вернулась на сцену Евровидения в качестве приглашенной гостьи. Публика вновь смогла насладиться чарующей мелодией "1944".

Под свежими впечатлениями от музыкального конкурса, популярное издание The Guardian составило свой список самых лучших песен-победителей Евровидения за всю его историю. Не удивительно, что Джамала вошла в тройку лидеров.

видео дня

Так первое место заняли победители Евровидения-1974 - группа ABBA с песней Waterloo, второе - Франс Галль, исполнившая в 1965 году композицию Poupée de Cire, Poupée de Son. Джамала с "1944" оказалась на третьем месте.

Стоит отметить, что победительница Евровидения-2004 Руслана и ее "Wild Dances" оказались на 13 месте по версии The Guardian, а Kalush Orchestra - на 24-ом.

Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:

Напомним на Евровидении-2023 на первом месте оказалась певица из Швеции Loreen. Она уже второй раз принесла своей стране победу на Евровидении. Однако публика была недовольна таким решением. Наибольшее количество голосов от телезрителей получил участник от Финляндии рэпер Käärijä.

Букмекеры пророчили украинской группе Tvorchi третье место, однако артисты заняли 6-е.

Другие новости: