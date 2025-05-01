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"Лучевая и химиотерапия": певица Камалия сообщила о своей онкологии

Элина Чигис
1 мая 2025, 12:37
346
Камалия считает, что нельзя осуждать человека, не зная об его проблемах.
Камалия
Камалия - проблемы со здоровьем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Камалия

Вы узнаете:

  • Камалия обратилась к поклонникам
  • Певица раскрыла свой диагноз

Украинская известная певица Камалия отреагировала на хейт в ее сторону по поводу внешности. В Сети часто пишут о лишнем весе артистки, поэтому она объяснила в чем дело.

На своей странице в соцсетях певица опубликовала видео из тренажерного зала и поделилась, какой сложный путь она прошла.

видео дня

Оказывается, у Камалии обнаружили аутоиммунный тереоидит, онкологию и для того, чтобы родить детей ей пришлось принимать гормональные препараты, перенести химио- и лучевую терапию. Также на артистку повлияла полномасштабная война и развод с мужем.

"Тем, кто любит постоянно хейтить меня, я даю ответ! С аутоиммунным тереоидитом, после бесконечных операций и гормональной терапии, чтобы стать мамой, после онкологии и лучевой терапии и химиотерапии, стресса от войны, развода, постоянные перелеты и т.д., я бы хотела посмотреть на вас! Как вам бы удалось сохранить фигуру?! Напоминаю, что я хожу в день минимум по 10 км, хожу в спортзал, плаваю, профессионально занимаюсь конным спортом, уже 3 месяца сижу на интервальном питании, 2 раза в неделю делаю массажи, не считая мою работу и репетиции, которые тоже требуют много энергии!" - отметила Камалия.

Камалия о своей болезни
Камалия о своей болезни / фото: скрин instagram.com, Камалия

Артистка призналась, что ей сложно поддерживать стабильный вес, но она прикладывает для этого много усилий.

Камалия с дочерями
Камалия с дочерями / instagram.com/, Камалия

"Хочу сказать, что мне не только сложно сбросить вес, но и удерживать его в одном показателе! Перед тем, как осуждать и поливать грязью человека, наденьте его тапочки, и пройдите его путь в жизни! Желаю всем здоровья, счастья и любви! Будьте добрее и тогда будет мир на земле и в ваших душах!" – добавила певица.

Камалия
Камалия / инфографика: Главред

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Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, как украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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Кто такая Камалия?

Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

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