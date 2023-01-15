Лорак - хвалит, Кароль - хейтит: Кристина Соловий сделала провокационное заявление про поп-сцену

Воспитанница Вакарчука оценила вклад артисток в формирование украинской эстрады. В особенности женской ее половины.

Кристина Соловий рассказала, почему не любит Тину Кароль / instagram.com/soloviyka

Украинская певица и участница проекта Голос країни ( в команде Святослава Вакарчука) Кристина Соловий бывает крайне жесткой в своих высказываниях относительно страны-террориста и всего, что с ней связано.

Тем не менее, во время интервью для Буремного подкаста призналась, что одобряет творчество Ани Лорак, которая во время полномасштабной войны в Украине фактически предала страну ради работы в РФ.

Другую украинскую певицу - Тину Кароль, которая сейчас в Украине и активно занимается благотворительностью на пользу страны, Соловий откровенно презирает за ориентированность на российскую аудиторию.

Кристина заявила, что свой плейлист она никогда не пополнит песнями Кароль, так как считает ее не самой достойной представительницей женской украинской поп-сцены. Себя Соловий скромно к традиционной женской эстраде причисляет.

"Я думаю, что я продолжаю традиции украиноязычной женской поп-музыки, эстрадной музыки. Руся была первой, потом была ранняя Ирина Билык, Руслана повлияла на меня. Два альбома украиноязычных крутых записала Ани Лорак с очень важными песнями. В этом списке никогда не было и не будет Тины Кароль. Даже несмотря на то, что Ани Лорак свалила в рашку и все просто перечеркнула, у нее есть эти два украиноязычных альбома. У Тины Кароль я не помню ни одной песни, которая бы на меня повлияла. Украиноязычной песни. Все ее самые популярные релизы – это русская музыка", - заявляет воспитанница Вакарчука.

Напомним, Ани Лорак на 11 месяце полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, вспомнила, что она - украинка.

Ранее запроданка Лорак жаловалась на то, что она стала очень одинока и скучает по своим родственникам, которые, очевидно, остались в Украине. О том, что этих же родственников бомбит страна, которой она продалась, Каролина Куек умалчивает.

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