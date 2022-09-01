"Юбочка уже слишком короткая": Кристина Соловий в костюме школьницы похвасталась стройными ножками

Кристина Соловий в костюме школьницы похвасталась стройными ножками / instagram.com/soloviyka

Украинская певица и участница проекта Голос страны Кристина Соловий поздравила своих поклонников с Днем знаний. 1 сентября 29-летняя артистка опубликовала собственный снимок в школьной форме.

Удивительно, но она и сейчас помещается в наряд, который последний раз надевала 12 лет назад, когда училась в одной из гимназии города Дрогобич.

В кадре, которым Соловий поделилась на своей странице в Instagram, она позирует в бордовой школьной форме с огромный букетом нежно-розовых гладиолусов в руках.

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"Кто влазит в свою школьную форму - тому еще многому нужно научиться", - подписала свои снимки певица.

В комментариях отметили, что хоть она и надела форму с легкостью, все же юбка ей уже мала, коротковата. Впрочем, это лишний повод для фанатов полюбоваться стройной фигурой Соловий.

Кристина Соловий в костюме школьницы похвасталась стройными ножками / instagram.com/soloviyka

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