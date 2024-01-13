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Лопес лихо отплясала в клипе в украинском платье с соблазнительным вырезом

Дмитрий Видоменко
13 января 2024, 04:00
Американская певица и актриса Дженнифер Лопес появилась в свадебном платье от украинского дизайнера Иван Фролов в новом клипе к песне Can't Get Enough.
Лопес, прическа
Лопес, прическа / коллаж Главред, фото Instagram и ua.depositphotos.com/

Легендарная латиноамериканская певица и актриса Дженнифер Лопес в новом клипе Cant Get Enough устроила танцы в подвенечном наряде производства украинского бренда FROLOF. Видеоролик на эту композицию был опубликован на YouTube.

В клипе Дженнифер Лопес сменила несколько свадебных платьев ‒ рассказывая историю своей любви и свадьбы с оскароносным режиссером и актером Беном Аффлеком. И вот одно из платьев было сделано украинским модельером Иваном Фроловым.

Этот наряд имеет ажурные вырезы в виде сердец. Известно, что именно он создан в единственном экземпляре и был забронирован певицей сразу после показа коллекции "Song to Song" в Лондоне в 2023 году.

К слову наряды производства Ивана Фролова любят множество западных звезд ‒ Бейонсе, рок-группа Maneskin, Кайли Миноуг и актриса Сара Мишель Геллар (звезда фильма "Баффи – истребительница вампиров"). Также его платья часто можно увидеть на известной украинской певице Тине Кароль.

Напомним, Аффлек и Лопес долго состояли в отношениях и даже были обручены. Но в начале нулевых дело до брака так и не дошло.

В середине прошлого года они вновь начали встречаться. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Позднее Лопес представила свою 14-летнюю дочь Марибель Муньис (от брака с Марком Энтони) в качестве гендерно нейтральной личности.

В августе позапрошлого года пара официально вступила в брак.

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Дженнифер Лопес новости шоу бизнеса
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