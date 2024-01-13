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Лолите отменили еще один концерт в России

Алена Кюпели
13 января 2024, 10:55
За Лолиту взялись серьезно и пытаются всячески завершить карьеру певицы в России.
Путинистка Лолита скоро лишится всех своих концертов
Путинистка Лолита скоро лишится всех своих концертов / Коллаж Главред, фото Instagram/lolitamilyavskaya

Путинистка и предательница Украины, российская певица Лолита, похоже, может попрощаться со своей музыкальной карьерой.

По информации пропагандистских российских СМИ, звезде продолжают отменять концерты по террористической России, из-за участия в "голой вечеринке" блогерши Ивлеевой.

Так, стало известно, что в Омске решено отменить концерт певицы Лолиты Милявской. И хотя официальная причина - неподписания договора на предоставление зала, на самом деле это уже не первый концерт, который отменяют артистке.

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"До этого казаки написали письмо, в котором заявили, что всегда выступали против пропаганды сексуализированных извращений и не понимают, почему в Омске сочли хорошей идеей проводить концерт Милявской, которая принимала участие в "голой" вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой. Позднее концерт после из-за этого обращения отменили", - пишет российский 5 канал.

Напомним, ранее в Генпрокуратуру обратился глава "Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталий Бородин, который напомнил, что у певицы помимо российского есть израильский паспорт.

К слову, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый".

Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

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Лолита Милявская новости шоу бизнеса
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