Лиза Ющенко свозила детей на Северный полюс

Лиза Ющенко / Instagram

Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко Лиза, свозила своих детей на Северный полюс.

В то время, как в Украине идет война и гибнут дети, сестра телеведущей Маши Ефросининой вывезла детей на Северно ледовитый океан.

На своей странице в Instagram она поделилась фото с поездки.

"Мы вернулись. Покажу, как мы покорили северный полюс и побывали в точке 0", - написала она.

Напомним, ранее Лиза Ющенко опубликовала в Instagram фрагменты своей жизни.

В частности, она поздравила своего сына Сергея с днем рождения, написала как сильно она его любит. Ющенко также продемонстрировала подарок, который подарила мальчику на ДР - компьютер Apple.

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