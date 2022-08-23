Лиза Ющенко свозила детей на Северный полюс

Лиза Ющенко устроила необычные каникулы своим детям и отвезла их на океан.
Бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко Лиза, свозила своих детей на Северный полюс.
В то время, как в Украине идет война и гибнут дети, сестра телеведущей Маши Ефросининой вывезла детей на Северно ледовитый океан.
На своей странице в Instagram она поделилась фото с поездки.
"Мы вернулись. Покажу, как мы покорили северный полюс и побывали в точке 0", - написала она.
Напомним, ранее Лиза Ющенко опубликовала в Instagram фрагменты своей жизни.
В частности, она поздравила своего сына Сергея с днем рождения, написала как сильно она его любит. Ющенко также продемонстрировала подарок, который подарила мальчику на ДР - компьютер Apple.
Вас также может заинтересовать:
- "Я потеряла свою жизнь": Ефросинина рассказала, как ее муж пошел в добровольцы
- "Разодрала бы ему рожу": Ефросинина рассказала, что мечтает сделать с Путиным
- "Та что это такое": муж Ефросининой раскритиковал изменения во внешности ведущей
Автор: Алена Кюпельская