Один пост о войне за все время и сплошной праздник: как живет Лиза Ющенко

Лиза Ющенко жмурится от отпускного солнышка/ Instagram

Экс-невестка бывшего президента Украины Виктора Ющенко и сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой Лиза Ющенко опубликовала в Instagram фрагменты своей жизни.

В частности, она поздравила своего сына Сергея с днем рождения, написала как сильно она его любит. Ющенко также продемонстрировала подарок, который подарила мальчику на ДР - компьютер Apple.

Отметим, что в отличие от ее старшей сестры Маши Ефросининой, которая всячески поддерживает Украину в кровавом противостоянии россии, Ющенко лишь постит фрагменты своей прекрасной мирной жизни.

На странице в ее социальной сети Instagram, войне в Украине посвящен лишь один пост "No war", отчаянно напоминающий позицию "и вашим, и нашим" молчащих украинских звезд, работающих в россии.

Напомним, ранее Маша Ефросинина хлестко обратилась к российскому певцу Сергею Лазареву.

Последний, как известно, в первые дни вторжения в Украину, высказался против войны и заступился за Украину. Однако ему пришлось быстро "переобуться", ведь хейт российского народа и отмена выступлений в пользу Баскова, быстро усыпило совесть Лазарева.