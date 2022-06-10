Один пост о войне за все время и сплошной праздник: как живет Лиза Ющенко

Лиза Ющенко поздравила сына.
Экс-невестка бывшего президента Украины Виктора Ющенко и сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой Лиза Ющенко опубликовала в Instagram фрагменты своей жизни.
В частности, она поздравила своего сына Сергея с днем рождения, написала как сильно она его любит. Ющенко также продемонстрировала подарок, который подарила мальчику на ДР - компьютер Apple.
Отметим, что в отличие от ее старшей сестры Маши Ефросининой, которая всячески поддерживает Украину в кровавом противостоянии россии, Ющенко лишь постит фрагменты своей прекрасной мирной жизни.
На странице в ее социальной сети Instagram, войне в Украине посвящен лишь один пост "No war", отчаянно напоминающий позицию "и вашим, и нашим" молчащих украинских звезд, работающих в россии.
Напомним, ранее Маша Ефросинина хлестко обратилась к российскому певцу Сергею Лазареву.
Последний, как известно, в первые дни вторжения в Украину, высказался против войны и заступился за Украину. Однако ему пришлось быстро "переобуться", ведь хейт российского народа и отмена выступлений в пользу Баскова, быстро усыпило совесть Лазарева.