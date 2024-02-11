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Лилия Ребрик на последних сроках беременности снялась в дерзком луке

Анна Подгорная
11 февраля 2024, 15:15
Популярная ведущая решила примерить образ "матери драконов".
Лилия Ребрик
Лилия Ребрик показала беременный образ в ярко-красных тонах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

Украинская актриса и ведущая Лилия Ребрик в марте готовится стать мамой в третий раз. Несмотря на большой срок, она ведет активный образ жизни.

К примеру, недавно она провела яркую фотосессию в оттенках красного. Таким образом Ребрик решила своим примером показать, что беременной женщине не обязательно изображать чрезмерную скромность - яркой можно быть в любом возрасте и положении.

В своем блоге в Instagram она показала свежие фото в красной шелковой пижаме с ярким макияжем и красной помадой. Новыми кадрами она решила добавить красок в жизнь.

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"Добавляю красного, чтобы хоть чуть-чуть раскрасить эту бесцветную жизнь! Год зеленого дракона, который еще очень любит красное! Так что и я - в тренде: привлекаю удачу, которая сейчас так нужна нам всем! P.S. Кстати, раз в 12 лет мы рожаем себе девочек-дракончиков. Итак, ловите образ матери-дракона в красном", - подписала фотосессию Лилия Ребрик.

Лилия Ребрик
Лилия Ребрик показала беременный образ в ярко-красных тонах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liliia.rebrik

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