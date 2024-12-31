Лилия Подкопаева восхитила своим видом и показала мужа с дочерью

Лилия Подкопаева решила подвести итоги месяца.

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Лилия Подкопаева - как сейчас выглядит / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Подкопаева

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Лилия Подкопаева показала, как провела декабрь

Гимнастка также засветила мужа и дочь

Украинская известная гимнастка Лилия Подкопаева решила поделиться с поклонниками семейными фотографиями.

На своей странице в соцсетях Подкопаева, как прошел у нее декабрь и опубликовала яркие снимки.

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Гимнастка также показала своего мужа – бизнесмена Игоря Дубинского и дочь Эвелину. Родные люди проведали вместе контактный зоопарк и побывали в ресторане.

Еще Подкопаева показала новогоднюю атмосферу в США. В частности, похвасталась украшенными улочками и прогулкой с домашним любимцем.

Лилия Подкопаева весело провела декабрь / фото: скрин instagram.com, Лилия Подкопаева

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Напомним, ранее Главред сообщал, что Лилия Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения.

Также украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою 16-летнюю дочь с Днем рождения. Как написала она на своей странице в Instagram, 16 лет назад "мир изменился".

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Кто такая Лилия Подкопаева? Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.

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