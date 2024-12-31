Лилия Подкопаева восхитила своим видом и показала мужа с дочерью

Вы узнаете:
- Лилия Подкопаева показала, как провела декабрь
- Гимнастка также засветила мужа и дочь
Украинская известная гимнастка Лилия Подкопаева решила поделиться с поклонниками семейными фотографиями.
На своей странице в соцсетях Подкопаева, как прошел у нее декабрь и опубликовала яркие снимки.
Гимнастка также показала своего мужа – бизнесмена Игоря Дубинского и дочь Эвелину. Родные люди проведали вместе контактный зоопарк и побывали в ресторане.
Еще Подкопаева показала новогоднюю атмосферу в США. В частности, похвасталась украшенными улочками и прогулкой с домашним любимцем.
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Напомним, ранее Главред сообщал, что Лилия Подкопаева поделилась романтическими фото со своим мужем-бизнесменом. Повод оказался значимым - любимый мужчина экс-чемпионки, бизнесмен Игорь Дубинский отпраздновал свой день рождения.
Также украинская спортсменка Лилия Подкопаева трогательно поздравила свою 16-летнюю дочь с Днем рождения. Как написала она на своей странице в Instagram, 16 лет назад "мир изменился".
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Кто такая Лилия Подкопаева?
Лилия Подкопаева - украинская гимнастка, заслуженный мастер спорта Украины (1994), судья международной категории. Обладательница Кубка Европы (1995), 45 золотых, 21 серебряной и 14 бронзовых медалей. Абсолютная чемпионка мира по спортивной гимнастике (1995), чемпионка Европы (1996), Олимпийская чемпионка Игр в Атланте (1996), сообщает Википедия.
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