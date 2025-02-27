"Лицо с больничной койки": какими были последние месяцы Мишель Трахтенберг

Подруга покойной Трахтенберг рассказала, что актриса предчувствовала свою смерть.

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Умерла Мишель Трахтенберг - подруга актрисы рассказала про ее смерть / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/michelletrachtenberg

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Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет

Подруга актрисы рассказала, что та знала про вероятность скорого конца

26 февраля внезапно скончалась американская актриса, звезда "Евротура", "Сплетницы" и "Баффи - истребительницы вампиров" Мишель Трахтенберг. Ей было всего 39 лет. Артистку обнаружили без сознания в ее собственном доме, однако медикам, которые прибыли по вызову, осталось лишь констатировать смерть Мишель.

Причина смерти Трахтенберг не разглашается. Последние несколько лет она страдала от неназванной болезни, из-за которой сильно похудела и стала практически неузнаваемой, и в связи с которой незадолго до смерти актриса перенесла трансплантацию печени.

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Подробности своего здоровья звезда перед смертью не разглашала. Того же принципа сейчас придерживаются ее близкие. Однако подруга Мишель, фотограф Аманда де Кадене, в своем прощальном посте в Instagram рассказала, что Трахтенберг в последние месяцы жизни знала, что смерть ходит за ней по пятам.

"Милая Мишель. Какие печальные новости сегодня утром. Мне кажется странным и ужасным писать это, но я хочу обратить внимание на твою смерть, потому что ты была мне дорога. Я всегда буду помнить тебя как молодую жизнерадостную женщину, которую я встретила, когда сделала эту фотографию... и увидев твое лицо с больничной койки, когда мы недавно общались по FaceTime, несмотря на то, что ты не выглядела как ты, твоя душевность и юмор были все еще живы. Я не буду делиться подробностями наших разговоров за последние 6 месяцев, но ты знала, что смерть была очень вероятна, и мне жаль, что исход оказался не лучшим. Желаю тебе мирного перехода, милый друг, и пусть твой дух наконец упокоится", - цитирует Де Кадене издание Page Six. Фотограф опубликовала фото юной Мишель Трахтенберг в розовом платье без бретелей и с ярким макияжем.

Умерла Мишель Трахтенберг - подруга актрисы рассказала про ее смерть / instagram.com/amandadecadenet

Позже Аманда подкорректировала текст своего поста - вычеркнула из него упоминание болезни, больницы и предчувствий смерти Мишель. Теперь в ее блоге остался такой текст: "Милая Мишель. Какие печальные новости сегодня утром. Мне кажется странным и ужасным писать это, но я хочу обратить внимание на твою смерть, потому что ты была мне дорога. Я благодарна за то, что мы общались, особенно в последние несколько месяцев. Я всегда буду помнить тебя как молодую жизнерадостную женщину, которую я встретила, когда сделала эту фотографию... Желаю тебе мирного перехода, милый друг, и пусть твой дух наконец упокоится".

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Кто такая Мишель Трахтенберг? Мишель Трахтенберг - американская актриса кино и озвучивания, телеведущая. Получила известность после исполнения роли Дон Саммерс в сериале "Баффи - истребительница вампиров" и Дженни в молодежной комедии "Евротур". Впервые появилась на телевидении в 3 года, сообщает Википедия.

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