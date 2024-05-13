Леся Никитюк впервые засветила татуировку в честь любимой женщины

Украинская ведущая Леся Никитюк в своем блоге в Instagram похвасталась новым украшением. Оно имеет для Леди Ле особое значение, ведь посвящено человеку, которого она любит горячо и искренне.
В День матери Никитюк засветила свою первую татуировку. Нательный рисунок нанесен на внутреннюю сторону плеча ведущей. Он изображает сердце с надписью "Mama Kat".
Татуировку Леся посвятила своей матери, которую ласково называет "Мама Кэт". Как мама отнеслась к такому подарку, ведущая уточнять не стала.
Зато поздравила с "профессиональным" праздником всех мам. "Мама - это большое счастье! С праздником всех мам! Кэт, я тебя люблю", - написала Леся Никитюк.
Кто такая Леся Никитюк?
Леся Ивановна Никитюк - украинская телеведущая, журналистка, актриса, блогер. Бывшая ведущая телепередачи Орел и Решка. После полномасштабного нападения России на Украину Леся Никитюк начала выпускать на Youtube пародийные песни ("Села птица", "Песня о крейсере "Москва", а также - вместе со Степаном Гигой - "Этот сон"), сообщает Википедия.
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