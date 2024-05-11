Лилия Ребрик впервые показала лицо младшей дочери

Лилия Ребрик показала своих троих дочек и младшую Аделину.

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Лилия Ребрик показала самую младшую дочку / Коллаж Главред, фото Instagram/lilia_rebrik

Украинская ведущая и актриса Лилия Ребрик, которая недавно стала мамой, впервые показала лицо своей младшей дочки.

На своей странице в Instagram, она выложила фото с крестин своей маленькой дочки Аделины. Она также поделилась теплым постом, где рассказала, что для нее означает этот день.

Кто такая Лилия Ребрик? Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024). видео дня

"Такие дни, как этот, я забираю в копилку своих счастливых воспоминаний. Ибо счастье — это мгновение, когда чувствуешь полную гармонию и покой. Это люди, которые были рядом. Это весна, солнце и зелень вокруг. И чувствовать в темные времена такой свет внутри — очень ценно. Это был очень теплый во всех смыслах день. Очень уютный. Очень семейный. Очень наш день", - написала она.

Напомним, после рождения третьей дочери Ребрик решилась на необычный эксперимент. На недавнем видео в своем блоге в Instagram Лилия предстала перед поклонниками "клубничной блондинкой" - со светлыми волосами с мягким розоватым подтоном.

Ранее Ребрик получила массу критики за выбор имени, дескать можно были дать девочке красивое украинское имя. Ведущая решила раскрыть секрет, почему ее третью дочь зовут именно так.

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